Trainster Vera Koenen komt niet naar VC Sneek

Sneek- Vera Koenen wordt toch geen trainer/coach van het eerste damesteam van VC Sneek. Nadat in maart met de voormalige trainer/coach van landskampioen Sliedrecht Sport de eerste gesprekken werden gevoerd over haar komst, kan de Sneker club tot op heden niet geheel voldoen aan de doelstellingen van Koenen. Het vlaggenschip van Sneek herbergde volgens haar op een of twee posities niet het surplus in vergelijking met andere topploegen om voor de prijzen te gaan. Dat argument met daarbij de reisafstand deed Vera Koenen besluiten om van het Sneker avontuur af te zien.

In de periode vanaf maart heeft VC Sneek van alles geprobeerd om de selectie te versterken omdat men de speelsters Roos van Wijnen, Sanne de Ruiter, Lieze Braaksma, Sietske Osinga, Danique Aardema en Anlène van der Meer zag vertrekken. Voor een groot deel is VC Sneek erin geslaagd de selectie op orde te krijgen, maar deze is in de ogen van Koenen niet compleet om voor de finales te gaan. Koenen heeft de selectie zelf op de hoogte gebracht van haar besluit. Aan inzet en daadkracht heeft het bij de eredivisionist niet ontbroken. Speelsters die toegezegd hadden, zegden af en kozen voor een andere club. Annewies Smit van de tc: “We deden en doen er van alles aan om de selectie op peil te krijgen, maar dat is momenteel opvallend lastig binnen het volleybal”.

Voor het ambitieuze VC Sneek een behoorde klap in het gezicht omdat men graag met Vera Koenen mee wilde doen om het landskampioenschap. “Hoe enorm teleurgesteld wij ook zijn, we verwijten Vera niets”, aldus Smit. VC Sneek moet dus op zoek naar een nieuwe trainer/coach en hoopt deze binnen afzienbare tijd te kunnen presenteren.

Bron: VC Sneek