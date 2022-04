Trainingen ‘GOED omgaan met dementie’ van start in Bolsward

BOLSWARD - Die meneer van drie huizen verderop kijkt op straat steeds zo verward om zich heen. Een klant in de supermarkt raakt in paniek omdat hij zijn lijstje niet kan vinden. Een bezoeker begrijpt niet hoe de glazen draaideur in de winkel werkt. Herkenbaar?

In Nederland hebben naar schatting 280.000 mensen dementie. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt de ziekte. Zo krijgen we er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring. Maar ook op straat, in de winkel, bij de sportvereniging of op het werk.

Wat kunnen wij voor ze doen? Hoe spreek je iemand met dementie op de juiste manier aan? Hoe handel je in bepaalde situaties? En wat kun je beter niet doen?

Schrijf je nu in voor de gratis training ‘GOED omgaan met dementie!’

Vanaf april geven wij samen met Sociaal Collectief de training “Goed omgaan met dementie”. Deze trainingen zijn voor inwoners, vrijwilligers, (sport)verenigingen, professionals. En speciaal voor winkel- en horecamedewerkers is er een training op 25 april. De training is gratis.

Tijdens de training leer je wat je kunt doen wanneer je in contact komt met mensen met dementie. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen.

Hieronder vind je een overzicht van de trainingen. De trainingen worden gegeven in Hotel de Groene Weide te Bolsward.

Voor vrijwilligers: donderdag 21 april, 13.30 – 16.00 uur.

Voor winkel- en horecamedewerkers: maandag 25 april, 9.30 – 12.00 uur.

Voor professionals: maandag 16 mei, 13.30 – 16.00 uur.

Voor inwoners: maandag 9 mei, 13.30 – 16.00 uur. donderdag 16 juni, 13.30 – 16.00 uur. woensdag 22 juni, 13.30 – 16.00 uur.



Meld je aan

Wil je je aanmelden? Vul dan het formulier in op de website van Samen Súdwest-Fryslân.

Ook vind je op deze website meer informatie over de training.