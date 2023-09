Training ‘In Balans’ voor senioren start binnenkort in wijk het Eiland in Sneek

SNEEK - Regelmatig dreigen de balans te verliezen of moeite hebben met opstaan uit stoel of bed, het zijn voor veel ouderen herkenbare situaties. De training In Balans leert u hoe u vallen kunt voorkomen door met eenvoudige oefeningen uw evenwicht te verbeteren en sterker te worden. Binnenkort start de training In Balans van Team FRL/Súdwest-Fryslân op Het Eiland in wijkgebouw It Roefke.

Kennismakingsles In Balans

Maandagochtend 2 oktober van 10.30 tot 11.30 uur is er een kennismakingsles waarin u door een ervaren In Balans trainer geïnformeerd wordt over de inhoud van de training. Daarnaast wordt er een kleine valrisicotest gedaan om te kijken of u in aanmerking komt voor de training. Een week later op 9 oktober start de training, die bestaat uit 13 lessen.

Heeft u interesse of wilt u meedoen? Kom dan langs bij de gratis kennismakingsles. Meer informatie over de training In Balans vindt u op de website van beweegteamsudwestfryslan.nl.

Oppenhuizen

De training In Balans wordt ook gegeven in dorpshuis It Harspit in Oppenhuizen. Donderdagochtend 5 oktober is hier de kennismakingsles, waarna vanaf 9 oktober de training start.