Training “Goed omgaan met dementie” weer van start

Tijdens de training leer je wat je kunt doen wanneer je in contact komt met mensen met dementie. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen.

Die meneer van drie huizen verderop kijkt op straat steeds zo verward om zich heen.

Een klant in de supermarkt raakt in paniek omdat hij zijn lijstje niet kan vinden.

Een bezoeker begrijpt niet hoe de glazen draaideur in de winkel werkt. Herkenbaar?

In Nederland hebben naar schatting 280.000 mensen dementie. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt de ziekte. Zo krijgen we er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring. Maar ook op straat, in de winkel, bij de sportvereniging of op het werk.

Gratis training ‘GOED omgaan met dementie!’

We organiseren de trainingen samen met Sociaal Collectief. De training wordt gegeven door trainers van Samen dementievriendelijk.

Datum Tijdstip Locatie Donderdag 13 oktober 9.30-12.00 uur MFC Maggenheim, Makkum Vrijdag 14 oktober 9.30-12.00 uur MFC Pieters’ Stee, Kimswerd Donderdag 20 oktober 13.30-16.00 uur Woonzorgcentrum Alyva State, Witmarsum Donderdag 3 november 19.00-21.30 uur Party- en activiteitencentrum It Dielshus, Wommels Dinsdag 8 november 13.30-16.00 uur MFC Maggenheim , Makkum Donderdag 17 november 13.30-16.00 uur MFC De Mande, Nijland



Kosten: de trainingen zijn voor alle inwoners en is gratis.

Ervaring deelnemers

