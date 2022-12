Trainer Carlo Rietdijk blijft bij Sneek Wit Zwart

SNEEK- Sneek Wit Zwart heeft de overeenkomst met trainer Carlo Rietdijk met een jaar verlengd. Rietdijk heeft derhalve ook in het seizoen 2023-2024 de A-selectie van de tweedeklasser onder zijn hoede en gaat dan op Tinga zijn derde jaar in.

De oefenmeester begon anderhalf jaar geleden aan zijn klus aan de Molnekrite en voerde de hoofdmacht van de wit-zwarten in het eerste seizoen dat het prestatieve voetbal alleen op zaterdag plaatsvindt, meteen naar de titel in de derde klasse A. Dit seizoen kwalificeerde Rietdijk zich met zijn ploeg met de hakken over de sloot voor de KO-fase van de beker, waarin zijn ploeg in ronde twee zijn Waterloo vond. Ook de competitie verliep stroef en bij het ingaan van de winterstop bivakkeert Rietdijk’s elf op een plek die aan het einde van de rit noopt tot het spelen van duels om lijfsbehoud.

Voordat Carlo Rietdijk bij Sneek Wit Zwart in dienst trad, stond hij bij seizoenen aan het technische roer bij Leeuwarder Zwaluwen en daarvoor was hij drie seizoen werkzaam bij ONB in Drachten. Met laatstgenoemde club degradeerde hij uit de tweede klasse, iets wat hem in het eerste seizoen bij de Sweltsjes ook overkwam met dien verstande dat hij toen afscheid van de eerste klasse moest nemen. Twee seizoen later werd hij met de Leeuwarder club kampioen en keerde hij terug op het hoogste districtsniveau.



Eerder verlengde LSC 18890 al de verbintenis met hoofdtrainer Marcel Valk, terwijl Arnoud Koster bij ONS Sneek een doorlopend contract heeft. Waterpoort Boys en Sido Postma besloten daarentegen om de samenwerking na dit seizoen te beëindigen en op zoek te gaan naar een nieuwe trainer c.q. een nieuwe uitdaging.

Bron: https://pengel.weebly.com/