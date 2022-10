Trainer Arnoud Koster van ONS Sneek

Maart 2022 nam Jan Vlap ontslag bij ONS Sneek. Zijn assistent-trainer Arnoud Koster, die op dat moment in de afrondende fase van zijn opleiding tot TCI/UEFA A zat, nam het stokje over. Na een opleving qua resultaten in de competitie werd directe degradatie ontlopen; echter bleek in de nacompetitie WNC te sterk waardoor de oranjehemden alsnog naar de eerste klasse degradeerden. De 35-jarige Koster rondde in de tussentijd wel zijn studie af en werd aangesteld voor twee seizoenen op het Zuidersportpark.

“Jan en ik hadden dagelijks contact over de selectie, de trainingen en alle andere facetten en ineens viel dat weg nadat hij stopte”, vertelt Arnoud Koster. “Ik heb aangegeven dat ik het jammer vond dat hij stopte maar dat ik er wel begrip voor had. In principe veranderde er niet heel veel want ik gaf al veel trainingen, maar je bent vanaf dat moment wel eindverantwoordelijke. Dat geeft toch een ander perspectief aan het trainerschap.”

Eerste klasse

Koster: “Gelukkig waren er twee assistenten (Leo de Wagt en Patrick Lip - red.) waar ik veel hulp van heb gekregen voor het restant van de competitie waarbij de uitdaging om in de Hoofdklasse te blijven het doel was. Ondanks de slechte uitgangspositie hebben we directe degradatie kunnen afwenden.”

Nu, in de eerste klasse, komen de manschappen van Koster veel onbekende tegenstanders tegen. “Tegen een aantal ploegen hebben we weleens gespeeld in oefenwedstrijden, maar dat is al een tijd geleden. Ik heb echt geen flauw idee hoe sterk de competitie is en wie de eventuele kanshebbers zijn voor de bovenste plaatsen. Zelf vind ik dat we niet direct titelkandidaat of iets dergelijks zijn omdat we degradant zijn uit de Hoofdklasse. We hebben een nieuw elftal, een nieuwe staf en moeten gaan bouwen aan een nieuwe ploeg. Daarbij ga je kijken waar de kracht ligt van je eigen team en ik heb nog geen idee hoe zich dat gaat verhouden ten opzichte van de tegenstanders. We zullen dit vanuit ontwikkeling doen, iets waar de club voor staat. Daarom kan ik ook niet inschatten hoe sterk we zijn en wat de verhoudingen op de ranglijst zullen zijn.”

Geïnvesteerd in de jeugd

Koster:“We zijn bezig met ontwikkelen van het team en daarbinnen het individu en onze voetbalvisie. Uiteindelijk staat het ontwikkelen, overigens in de gehele club, centraal en werken we met ambitieuze spelers die er ook zo in staan. Met name daar willen we stappen in maken en dan zien we uiteindelijk wel hoe hoog we op de ranglijst gaan eindigen.”

Wanneer je kijkt naar de afgelopen jaren, dan zijn er altijd wel spelers vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal gegaan, maar echt een onbetwiste basisspeler kwam er nog niet uit voort. Koster: “We hebben dit jaar vanuit de opleiding vier spelers naar het eerste gehaald met David Bergsma, Jan-Rein Boelsma, Jorn Dijkstra en Mounir Loolofs, terwijl ook Pieter-Abe de Jong vorig seizoen al veel minuten maakte. Daarbij opgeteld dat Steyn Potma, die vertrokken is naar FC Groningen, op het eind van het seizoen basisspeler was en je kunt constateren dat er een kentering plaatsvindt. Deze jongens moeten veel minuten gaan maken in de voorbereiding en ook in het seizoen zullen zij regelmatig hun opwachting gaan maken. Het voordeel is dat ze eventueel ook nog minuten in de O23 kunnen maken om zich daarin te ontwikkelen, maar het kan zomaar zijn dat een van hen, of meerderen, een basisspeler gaat worden. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de jeugd en daar hopen we nu, de komende jaren, ook de vruchten van te gaan plukken.”

Technische staf

Voor Koster is het dit seizoen het eerste volledige seizoen op eigen benen na vier seizoenen te hebben geassisteerd. Daarbij komt ook de vorming van een technische staf kijken. “Ik ben heel tevreden over de samenstelling daarvan. Het is natuurlijk even wennen wat betreft nieuwe mensen leren kennen en inpassen. maar ik heb het gevoel dat we een mooie groep ambitieuze mensen hebben samengesteld. Daarin is ook gekeken naar de dingen die ik misschien iets minder beheers en daar goed kan worden aangevuld.”

Samenstelling selectie

“Ik denk dat we een goede en sterke selectie hebben. Voor mijn UEFA A moest ik een scan maken van de selectie van de afgelopen seizoenen en daaruit bleek dat er een groot verloop was binnen het eerste team. Een van de pijlers is om de komende seizoenen te continueren met de staf en de spelers. De spelers mogen van de staf verwachten dat ze ook individueel mooie stappen kunnen maken en daarin worden gestimuleerd door ons. Niet voor niets is een van de doelen dat spelers uiteindelijk voor langere tijd binnen de club actief blijven. Het voordeel is dat spelers steeds bewuster kiezen voor ONS Sneek omdat wij staan voor ontwikkeling. Het zou mooi zijn om een langduriger traject met spelers te doorlopen. Een van de factoren daarbinnen is gezelligheid en jezelf thuis voelen binnen de groep met wie je samenwerkt. Dat is iets waar we zelf veel aan kunnen doen als club.”

Inhoud kweken

In het seizoen 2021/2022 waarin de tegenstanders in de Hoofdklasse vaak bovenliggend waren ten opzichte van ONS Sneek viel de trainer-coach nog iets op. “Ondanks het feit dat we met drie keer in de week trainen al meer deden dan de gemiddelde tegenstander was het vaak zo dat we te weinig inhoud hadden om wedstrijden naar onze hand te zetten. In de voorbereiding gaan we dan ook veel hardlopen met de spelers om deze inhoud te kweken en zodoende fitter aan de wedstrijd te beginnen. Uiteindelijk kun je daar op het eind van wedstrijden alleen maar baat bij hebben, zeker wanneer je weet dat statistisch gezien de meeste doelpunten vallen in het laatste deel van de eerste en tweede helft. Ik heb veel zin in het nieuwe seizoen, in de ontwikkeling en het opdoen van nieuwe ervaringen.”

Tekst: Joeri van Leeuwen

Foto’s: Henk van der Veer