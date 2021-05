Train je hersenen met kaartspellen: een beter geheugen en een betere behendigheid

Daarnaast gaat ook je behendigheid achteruit. Vooral die van jouw handen en vingers. Wist je dat kaartspelletjes je kunnen helpen met het trainen van je geheugen en behendigheid? Wij leren je in dit artikel precies hoe je dat moet doen!

Blackjack en kaarten tellen





Blackjack is één van de meest populaire casinospellen. Wist je dat je Blackjack ook kunt gebruiken om jouw geheugen te oefenen door kaarten te tellen? Kaarten tellen is een basisstrategie binnen blackjack. Door het spelen van blackjack leer je patronen te onthouden en kun je betere beslissingen nemen binnen het spel.

Poker





Poker is een erg populair casino spel. Mede omdat je hier heel wat geld mee kunt winnen. Daarnaast is poker ook casinospel waarbij het niet alleen draait om geluk, maar eerder om mensenkennis, psychologie en logica. Het is nou juist deze logica die je kan helpen met het trainen van je hersenen. Indien je poker speelt in een casino, train je ook jouw behendigheid. Je moet de kaarten namelijk zo vasthouden en bekijken dat de rest van de spelers jouw kaarten niet kunnen zien.

Gin Rummy





Gin Rummy, of in Nederland ook wel Ginnen genoemd, is een spelletje dat je met 2 personen kunt spelen. Je moet een strategie ontwikkelen om sets van 3 of 4 kaarten met dezelfde rang of een correcte volgorde binnen dezelfde kleur te kunnen afleggen. Ook bij het spelen van Gin Rummy kun je beginnen met het tellen van kaarten om op die manier jouw kansen op een goede kaart te vergroten. Daarnaast kun jij je behendigheid trainen gezien je vaak heel wat kaarten in je hand moet vasthouden.

Go Fish





Go Fish, of Ga Vissen in het Nederlands, is een leuk en erg eenvoudig spel dat je samen met je vrienden of je gezin kunt spelen. Binnen Go Fish is het de bedoeling dat je 4 kaarten van eenzelfde waarde aflegt. Je wilt zoveel mogelijk kaarten kunnen afleggen om het spelletje te winnen. Wanneer het jouw beurt is vraag je een andere speler of hij of zij een bepaalde kaart heeft die jij kan gebruiken.

Wanneer begin jij met het trainen van je brein?

Kaartspellen zijn een perfecte manier om je geheugen te trainen én verbeteren. Dat geldt ook voor je behendigheid. Door het spelen van spellen als Gin Rummy of Blackjack leer je niet alleen beter te tellen, maar ook te onthouden. Of je deze leuke spellen nu fysiek speelt of binnen een online casino. Ben je een liefhebber van poker? Ook dit kaartspel maakt je alerter en inventiever. Daarnaast zijn de bovenstaande spellen natuurlijk ook gewoon heel leuk om te spelen. Alleen, binnen een online privé speelruimte of thuis met vrienden. Zo ben je niet alleen zeker van een vermakelijke avond, maar daag je jouw denkvermogen op een goede manier uit.