Toverbal is paar dagen dé Vuurwerkwinkel van Sneek

SNEEK- ‘ Vanaf 28 december tot 31 december geen verkoop van feestartikelen en kledingverhuur in verband met de verkoop vuurwerk’, einde dienstmededeling van De Toverbal aan de Nauwe Noorderhorne in Sneek.

Twee jaar corona-ellende zorgde ervoor dat er geen vuurwerk in De Toverbal verkocht kon worden. “Ik moest gewoon even wennen hoe het allemaal ook alweer ging”, zegt eigenaresse Jeannette Hoekstra van de vrolijkste winkel in Sneek.

Vuurwerkbunker

Gelukkig zijn Jeannette en haar medewerkers vlotte leerlingen en binnen no-time draait alles weer als vanouds en gaan de bestellingen rap over de toonbank. In de heuse vuurwerkbunker achter in de zaak staan de rekken met de bestelde plasticzakken vol vuurwerk te wachten op de eigenaren. “Het is lekker druk en je merkt gewoon aan de klanten dat ze dit toch wel gemist hebben.”