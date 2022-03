Topzondag op 27 maart met Colori Ensemble

SNEEK- Het Colori Ensemble speelt nieuwe (opdracht)composities en zelf gearrangeerde, klassieke meesterwerken in Theater Sneek.

In oktober 2020 was het Colori Ensemble online te zien en te beluisteren op het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog. Eerder gaf het ensemble o.a. concerten in de Kleine Zaal en Spiegelzaal van het Concertgebouw, Nieuwe Kerk Den Haag, Oude Kerk Oosterbeek, Schouwburg De Lawei Drachten en Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden. Rianne Jongsma (fluit, piccolo, altfluit), Wilma Jongsma (hobo, althobo), Arjan Jongsma (marimba) en Frans Douwe Slot (piano) studeerden aan de conservatoria van Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Ze wonnen individueel prestigieuze prijzen op het Prinses Christina Concours, het Nationaal Concours van Stichting Jong Muziektalent Nederland en het Schubert Concours. Het ensemble ontleent haar naam aan de compositie Colori, geschreven door Wim van Ligtenberg in 2012. Vanaf dat jaar hebben meerdere componisten werken aan het ensemble opgedragen, zoals Peter Visser, Sipke Hoekstra en Dirk Dekker. Naast het hedendaagse repertoire speelt het ensemble arrangementen van klassieke componisten zoals Grieg, Moessorgski, Ravel en Rachmaninov. In 2015 en 2019 kwamen i.s.m. het Frysk Muzyk Argyf respectievelijk de cd’s Colori miti en Evasio tot stand voor het label Aliud Records.

Muziek // zo 27 mrt – 11:30 uur // € 12,50 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400