Topsport, betoverende shows, Britt Dekker en top deelnemers op Indoor Friesland

LEEUWARDEN- Het oergezellige en super sportieve paardenevenement Indoor Friesland staat weer voor de deur. Van 20 t/m 22 oktober begint het dressuurfeest in het WTC Expo te Leeuwarden. Met betoverende shows, de allerbeste ruiters, de Roelofsen Dressuuravond, de Paardenkliniek Wolvega Team Challenge, de SLTN Kür op Muziek en Britt Dekker's Dream Horse Show powered by Univé belooft Indoor Friesland een geweldig en compleet hippisch evenement te worden.

Voor de dressuurwedstrijden heeft zich niet alleen wereldkampioene Lottie Fry aangemeld maar ook andere topruiters als Marlies van Baalen, Hans Peter Minderhoud en niemand minder dan de Duitse topamazone Ingrid Klimke. De sport wordt omlijst met betoverende shows en leerzame clinics van o.a. Alizée Froment. Deze Franse Grand Prix amazone laat op vrijdag, zaterdag én zondag zien dat paarden ook in vrijheid en met vertrouwen de moeilijkste dressuuroefeningen kunnen uitvoeren.

Roelofsen Dressuuravond op vrijdag 20 oktober

Na het ochtend- en middagprogramma is het op vrijdagavond tijd voor de prestigieuze finale van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie. In korte rubrieken rijden de allerbeste nationale dressuurruiters hun finale waarvoor ze zich middels selectiewedstrijden hebben moeten kwalificeren. In een kür op muziek strijden ze om de eer en grote prijzen.

Deze mooie korte rubrieken worden afgewisseld met shows en clinics van Alizée Froment, bondscoach Alex van Silfhout met zijn zoon Diederik en tuigpaardrijder Derk-Jan Mekkes die met de ambassadrice van Indoor Friesland, Dinja van Liere, een hele bijzondere show gaat geven. Met als kers op de taart nog een Meet & Greet met Britt Dekker voor de prijswinnaars van de Roelofsen Horse Trucks Winactie, is deze topavond compleet.

Britt Dekker in Team Challenge en Dream Horse

Een ander hoogtepunt en unieke wedstrijd binnen de normaalgesproken individualistische dressuursport is de Paardenkliniek Wolvega Team Challenge waarin teams bestaande uit drie combinaties het tegen elkaar opnemen. Internationale toppers en regionale helden als Laura Zwart, Jelmer Ketelaar, Marieke Okkema en Iris Sijtsma en nationaal idool Britt Dekker doen allemaal mee waardoor de Paardenkliniek Wolvega Team Challenge zaterdagochtend 21 oktober een hele speciale happening belooft te worden. Publiek is van harte welkom hun favoriete team te komen aanmoedigen! De deelnemende teams en ruiters zijn te vinden op www.indoorfriesland.frl.

De zaterdag wordt afgesloten met de internationale SLTN Kür op Muziek terwijl op zondagochtend de Grand Prix Special wordt verreden. Britt Dekker's spectaculaire show Dream Horse - powered by Univé vormt ’s middags de afsluiting van het eerste weekend van Indoor Friesland 2023.

Regionale ruiters en vierspannen

Een paar dagen later komen van 25 t/m 28 oktober de springruiters aan de beurt. De SLTN Grote Prijs op zaterdagavond vormt de sportieve afsluiter van het evenement, maar ook alle dagen ervoor staan bol van de topsport en geweldige shows. Op woensdag is de toegang tot de finale van de regionale Horses2fly Competitie gratis en dat hebben de deelnemers vorig jaar geweten; volle tribunes en loei-enthousiaste bezoekers moedigden iedereen vorig jaar luidkeels aan. Het zorgde voor een ongekend mooie sfeer in het WTC Expo.

Op donderdagavond wordt een spectaculaire rubriek voor vierspannen verreden. Met vier paarden voor de koetsen van zes van de allerbeste vierspanrijders ter wereld wordt dit gewoon spanning en spektakel! Met shows van de Spaanse paardenman Santi Serra Camps en de fantastische Friezenavond op vrijdagavond 27 oktober is Indoor Friesland ook dit jaar een evenement dat je niet mag missen!

Tekst: Mediateam Indoor Friesland