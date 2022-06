Toppikeur Robin Bakker ook op Victoriapark Wolvega in grootse vorm

Westhem/ Wolvega- De grootse vorm die toppikeur Robin Bakker afgelopen maand op het wereldpodium in Zweden liet zien smaken ongetwijfeld naar meer. De Fries die voor kampioenstrainer Paul Hagoort uit Oldetrijne de paarden rijdt, boekte vrijdag ook in Wolvega weer een fantastische overwinning.

Op Victoriapark in Wolvega stond het belangrijke Criterium der Vierjarigen op het programma. Een krachtmeting over 2100 meter voor de snelste Nederlandse paarden van vier jaar oud.

Vanwege de uitzendrechten in Frankrijk, waar de races in Wolvega live te volgen zijn, startte de race al om 13.35 uur. Met Love You Too startte Bakker dit seizoen pas eenmaal, hij werd toen knap vierde in de Grote Voorjaarsprijs.

In het Criterium kreeg Bakker het niet cadeau. Lidero uit de stal van Dion Tesselaar bleek een gevaarlijke concurrent. Dat gold ook voor Looping De L’iton die met Bas Crebas aan de start was verschenen. Bakker zorgde er echter voor dat hij meteen snel weg was achter de startauto en meteen de koppositie innam. Van hieruit dicteerde Bakker de race. Pas in de laatste ronde hoefde de ijzersterke Love You Too de aanval te pareren van Looping De L’iton en dat deed hij heel knap door te net even versnellen. Nadat hij de bocht uit kwam voor de finish kon Bakker in de laatste 250 meter de zege veiligstellen.