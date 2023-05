OPPENHUIZEN- Vorig jaar tijdens de welbekende bingo van de Oranjefeesten ging Sophie (15 jaar) uit Oppenhuizen er met de hoofdprijs vandoor. Ze won een solextourtocht voor 8 personen. Prachtig natuurlijk maar al snel bleek dat minderjarigen zonder brommerrijbewijs deze bromfiets niet mogen besturen. Solexverhuur Sloten bood meteen een alternatief aan. Op de e-chopper gelden dezelfde regels maar er is plek voor twee personen.

En zaterdag was het dan zover. Zeven pubers, zes moeders en 1 grote zus gingen op pad. Met prachtig zonnig weer toerden ze door Gaasterland. Halverwege de route was er een pitstop voor een picknick aan het IJsselmeer. Er werd gekeet, gezwaaid, geracet, gelachen en gegild. Het was een topdag en dus grote dank aan de Oranjevereniging voor het mogelijk maken van deze mooie belevenis.

Bron: https://www.topentwelonline.nl/actueel/toppers-op-choppers