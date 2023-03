Topduel heren VC Sneek in optima forma vs Pegasus

Gefundenes Fressen

VC Sneek draait qua punten als een tierelier. De Sneker equipe staat vanaf het begin van de competitie al aan kop en is voor ieder team “gefundenes Fressen”. “Ze willen allemaal van ons winnen en dat begrijp ik wel”, zei Edward Kamphuis al eens in een eerder stadium. “Die druk is natuurlijk best wel groot geweest steeds maar de mannen hebben het hoofd er koel onder gehouden”.

Splendid game

Met name door de vele 4-0 triomfen hebben de Friezen de voorsprong mondjesmaat kunnen uitbreiden. De winst op Avior in een splendid game gaf nogmaals aan dat de roodhemden ontegenzeggelijk over veel kwaliteit beschikken. Met nog vier duels voor de boeg kan de thuisploeg nu Pegasus definitief op de tweede plaats houden.

Kampioensvlaggen

Winnen de Snekers met de maximale score dan is de voorsprong twaalf punten en kunnen voorzichtig de kampioenvlaggen worden uitgerold. Dat zou een hele mooie prestatie van dit nieuwe team zijn dat debuteert in de eerste divisie. De prestaties van de heren gaan ook het Sneker volleybalpubliek niet ongemerkt voorbij. Elke thuiswedstrijd is het aardig vol op de tribunes en daarmee geeft men andermaal het signaal af dat het herenvolleybal in Sneek en omgeving leeft.

Thuisduel

Komende zaterdag om 19.00 uur staan de mannen van captain Tom van den Boogaard in de Sneker Sporthal tegen een Pegasus dat vecht voor de laatste kans en het thuisduel destijds met 3-2 won. Ook het op de derde plaats staande Avior is de gevaarlijke opponent voor een tweede plaats dat recht geeft op PD-wedstrijden en kan de gasten ook nog bedreigen. Kortom: een wedstrijd met twee topteams uit de eerste divisie!

Bron: VC Sneek