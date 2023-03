Topduel Friso Sneek en VC Zwolle woensdag in Sneker Sporthal

SNEEK-Vanavond het zesde duel in de kampioenspoule voor Friso Sneek dat aantreedt tegen VC Zwolle. Een zeer belangrijke wedstrijd want de winnaar van dit mooie affiche kan een fikse slag slaan richting de bovenste twee plaatsen die recht geven op de finale.

Spekkoper

De dames van Friso Sneek beleefden een uitstekend weekend achteraf. Zelf won de ploeg van Harry van den Brink van koploper VV Utrecht en naderde de Domstedelijken tot op een punt. Apollo 8 verspeelde een punt bij Sudosa en VC Zwolle ging op eigen veld tegen Sliedrecht Sport ten onder. Dat levert nu een prachtige stand op waarbij de winnaar van de wedstrijd Friso Sneek tegen VC Zwolle spekkoper is en de verliezer plaats mag nemen in de grote wachtkamer inmiddels.

Tickets boeken

De selectie van Harry van den Brink staat er goed op al is libero Geldou de Boer voorlopig uitgeschakeld. Om 20.00 uur wordt er ongetwijfeld voor weer een stijf uitverkochte Sneker Sporthal geserveerd. Belangstellenden kunnen alvast een ticketreservering maken via www.vcsneek.nl. Uiteraard zijn de kassa’s ook vanaf 18.45 geopend in de Sneker volleybaltempel.

Bron: VC Sneek