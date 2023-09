Topdivisie debutant VC Sneek H1 wint uit in Enkhuizen na wisselvallige wedstrijd

ENKHUIZEN- Bij de driekamp van twee weken geleden werd er nog gewonnen van de mannen uit Enkhuizen maar bij die wedstrijd was direct duidelijk dat die opgave wellicht niet zo makkelijk te herhalen viel in de competitie. Insteek van de Sneeker mannen vooraf: eigen spel en er valt hier vooral onthouden dat er niks valt te verliezen. "Het is tenslotte ons debuut jaar, en Madjoe heeft naam een sterk team te zijn in eigen huis" gaf coach Edward Kamphuis te kennen.

Sneek startte met de volgende starting six: Luuk Boone (SV), Jelmer Spoor (DIA), Jeen Pieter van der Meer (PL), Senna Heikoop (PL), Rutger Zoodsma (MID), Mark Hekstra (MID) & Tom Carlos Wollesen (LIB). VC Sneek kwam sterk uit de start blokken onder leiding van aanvoerder Luuk Boone. Mede door de goede servicedruk kwamen de Sneker mannen op een overtuigende 18-25 setwinst. Precies zoals Edward Kamphuis had gehoopt.

Tweede set

Echter in de tweede set kwam Madjoe sterk terug en werd duidelijk dat er nog genoeg te sleutelen is bij de selectie van de mannen van VC Sneek. Door betere ontvangst en service van de mannen uit Enkhuizen eindigde de set in een 25-17 overwinning voor Madjoe.

Het was duidelijk dat er iets moest veranderen bij het team van Kamphuis anders zou de goede start toch een bitter einde hebben voor de Sneker mannen. Madjoe liet zien waarom het in de topdivisie hoort en trok het goede spel door, resultaat; 21-12 voorsprong voor Madjoe in de 3e set. Na ingrijpen van Kamphuis kwamen Klaas Jelmer Hoekstra en Arjen Heerkes voor Mark Hekstra & Jelmer Spoor in het veld keerde de rust terug en werd er meer servicedruk gecreëerd. Na een serie van 4 punten van Arjen Heerkes naar 22-17 En een serie van Klaas Jelmer Hoekstra naar 23-23 kwamen de mannen terug van een achterstand van 9 punten. Na heen en weer verschillende setpoints te hebben gekend sloeg JP van der Meer uiteindelijk twee aces om de 3e set met 26-28 winnend af te sluiten in het voordeel van de mannen uit Sneek.

Dit zorgde voor veel energie en zorgde ervoor dat de vierde set overduidelijk werd gewonnen met wederom 25-17 waar de Sneker mannen niet meer in de problemen zijn gekomen.

Een 1-3 overwinning tegen een team wat al enkele jaren in de Topdivisie speelt na een zenuwslopende comeback in de 3e set. Wat een start voor de Sneker mannen.

Coach Edward Kamphuis had de volgende reactie op de gewonnen wedstrijd:

‘We winnen de 3e set mede door een sterk optreden van routinier Klaas Hoekstra die 7 keer achter elkaar bommen serveerde vanaf de achterlijn, daarnaast was ik blij met de wissels aan het einde van de 3e set van mijn collega coach. Hierdoor raakte zijn team alleen maar meer uit balans en konden de tegenstanders de drang van ons niet meer tegen houden. Jeen Pieter die eerder al het setpunt had moeten binnen slaan, serveerde uiteindelijk de 3e set vakkundig uit met 2 keiharde sprongservices.

We hebben zeker niet ons beste spel laten zien, maar wel goed gevochten en veerkracht getoond. Toch waren een aantal facetten onder de maat. Welke facetten, houd ik liever voor mij zelf om onze tegenstanders niet wijzer te maken. Afgelopen seizoen zijn wij in onze competitie niet een team tegen gekomen van dit niveau. We winnen hier met 1-3, maar als Madjoe hun goede spel in de 3e set hadden door gezet, waren wij er niet meer aan te pas gekomen. We hadden hier voor het zelfde geld met 3-1 verloren. Ik ben erg blij dat we in deze competitie mogen meedraaien. Het niveau is heel hoog. Ieder weekend spelen we een finale. De meeste ploegen zijn aan elkaar gewaagd. En het kan elke kant op. Volgende week spelen we thuis tegen titelkandidaat Sudosa uit Assen. We zullen veel beter moeten spelen om dit team partij te kunnen bieden.’

Uiteindelijk een knappe 1-3 overwinning van de mannen uit Sneek en een fijn gevoel om de competitie te starten met 3 punten. Volgende week een hele zware opgave en goede test tegen titelkandidaat Sudosa uit Assen.

Hopelijk komt u allen kijken in de Sneker Sporthal, zaterdag 30 september om 19.00 uur.