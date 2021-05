TOP'63 stopt met het ophalen van oud papier

OPPENHUIZEN- Zaterdag 5 juni is de laatste keer dat voetbalvereniging TOP'63 het oud papier inzamelt in onze dorpen en directe omgeving. Het ophalen van oud papier is helaas niet rendabel meer.

Maar voor de voetbalclub is het meer dan alleen een kosten/baten-kwestie. Het is ook het einde van een lange traditie en jarenlang vrijwilligerswerk. In onderstaande brief reageert het bestuur van TOP'63 op dit besluit.

Beste bewoners van Top en Twel,

Na lang wikken en wegen hebben wij als bestuur van TOP’63 besloten om, net als de meeste verenigingen in Súdwest-Fryslân, te stoppen met het ophalen van oud papier in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Op zaterdag 5 juni komen we voor het laatst bij u langs.

Door de wereldwijde daling van de oudpapierprijs en de stijging van de kosten van de oud papier kraakwagens, wil/kan de gemeente geen rendabele garantieprijs meer aan ons betalen.

Hierdoor is de kans reëel geworden dat we voor niets oud papier gaan ophalen of zelfs op termijn bij moeten gaan betalen. Voor ons was dit een moeilijke beslissing die we zo lang mogelijk hebben uitgesteld, maar helaas zien wij geen andere oplossing. Daarmee komt er een einde aan een lange traditie.

Wij willen iedereen bedanken die al die jaren de eerste zaterdag van de maand trouw het oud papier aan de weg heeft gezet. Ook bedanken wij alle vrijwilligers die meer dan 40 jaar lang mee hebben geholpen met het ophalen van oud papier in onze dorpen.

Dankzij u, de inwoners van Top en Twel, en dankzij al die vrijwilligers, hebben wij jarenlang de gelegenheid gehad om een extraatje voor de club te verdienen.

Nogmaals dank aan iedereen.

De gemeente gaat alle inwoners van onze dorpen eind mei per post informeren hoe het oud papier vanaf de maand juli door de gemeente zal worden opgehaald.

Het bestuur van TOP’63

Bron: https://www.topentwelonline.nl/