TOP’63 redt het niet en degradeert uit de 4e klasse

In Langezwaag speelde TOP’63 een beslissingswedstrijd voor handhaving tegen V en V’68 uit Garijp. De wedstrijd vatte het seizoen voor TOP’63 samen. Voetballend beter, maar de finishing touch ontbrak. Pech was er ook, want TOP’63 raakte vier keer het aluminium en dat begon al in de derde minuut toen aanvoerder Eelco Rijkens een vrije trap tegen de lat schoot.

In de tweede helft ging het mis. V en V’68 had nog amper kansen gehad, maar sloeg na een uur spelen in korte tijd twee keer toe. TOP’63 was niet meer bij machte de 0-2 achterstand weg te werken en daarmee was het vonnis geveld en het seizoen ten einde. Maar één ding is zeker, volgend seizoen speelt TOP'63 geen degradatievoetbal meer en kan er in Oppenhuizen-Uitwellingerga verder gebouwd worden met de jonge talentvolle selectie.