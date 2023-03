TOP'63 lanceert zichzelf tegen v.v. Foarút en boekt 4-1 zege

Dan helpt het als het scoreverloop ook nog eens meezit. Al na 5 minuten stond de 1-0 op het scorebord door een rake treffer van Arjen van Brug. TOP'63 bleef gaan en in minuut 20 zorgde verdediger Cas Douwsma voor de 2-0 en niet veel later was het opnieuw raak dankzij een doelpunt van Wieger Baarda. Na een halfuur met 3-0 voor, het is de 7e hemel voor TOP'63 en dus is het zaak bij de les te blijven. Dat deed keeper Jesse Metselaar die een tegentreffer voorkwam met een prima redding.

In de tweede helft kon TOP'63 het goede spel niet voortzetten. Dat kwam ook door de weerstand van Foarút dat beter uit de kleedkamer kwam, maar de overtuiging miste om het TOP'63 echt moeilijk te maken. De wedstrijd ging helemaal in het slot toen de keeper van Foarút in de fout ging en TOP'63 aan de 4-0 hielp. Het was illustrerend voor de offday van de Menaldumers, die toch nog een eretreffer wisten te produceren waarmee de eindstand op 4-1 werd bepaald.

Eindelijk weer eens de volle buit voor de Top en Twelsters, maar helaas blijft TOP'63 wel op de laatste plaats staan in de 4e klasse A, omdat directe concurrent SVN'69 ook met 4-1 wist te winnen in IJlst tegen IJVC. Hopelijk kan TOP'63 een goed vervolg geven aan deze overwinning in de resterende wedstrijden, dan zijn er nog volop mogelijkheden om rechtstreekse degradatie te ontlopen.

Bron: Topentwelonline.nl