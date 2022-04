TOP’63-HJSC, matige derby blijft onbeslist (1-1)

OPPENHUIZEN - Het 75 jarige en enigszins gehavende HJSC kwam naar Top en Twel met de opdracht om niet te verliezen. De Jutrijp-Hommertsers trokken zich terug op eigen helft en lieten TOP’63 het spel maken, vast wetende dat de thuisploeg daar niet zo heel erg goed in is.

Nadat TOP’63 met twee vrije kopkansen voor Lars Bos geen goal wist te treffen, waande HJSC zich even spekkoper omdat het zelf na ruim een half uur spelen uit de tegenstoot wel wist te scoren. TOP’63 kreeg even geen grip op HJSC-dribbeltovenaar Justin Boonstra die zijn schot op het vijandelijke doel nog gekeerd zag door TOP-keeper Jesse Metselaar, maar in de rebound was het voor Herre Bosma simpel de bal in de verlaten goal binnen te tikken.

Tot opluchting van het thuispubliek kon TOP’63 de stand vrij snel gelijk trekken. Eelco Rijkens ontpopt zich de laatste weken weer steeds meer als de vrijetrappenspecialist voor de geelhemden, maar zag zijn inzet nog op de paal belanden. Gelukkig voor TOP'63 was Jesse Koops er als de kippen bij om de bal alsnog binnen de touwen te schieten.

In de tweede helft was het vooral TOP’63 dat op jacht ging naar de voorsprong. Lange tijd hing de winnende treffer in de lucht, maar het aanvalsspel van de Top en Twelsters was al met al toch te krachteloos om het verschil te kunnen maken. Ook HJSC kon aanvallend daar niets tegenover stellen, waarmee de derby ietwat teleurstellend voor het vele publiek op deze zonovergoten paaszaterdag op een 1-1 gelijkspel bleef steken.

Daarmee hebben zowel TOP’63 als HJSC zichzelf veroordeeld tot de strijd om de veilige 11e plek in de 4e klasse A. Aanhaken met de rest lijkt te ver weg. En met De Wâlde en NOK daaronder nog op het vinkentouw wordt het pokeren richting het slot van de competitie voor lijfsbehoud. Voorlopig zijn de beste papieren nog voor TOP’63.