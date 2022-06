TOP’63 handhaaft zich op valreep in de 4e klasse A

OPPENHUIZEN - Eind goed, al goed voor TOP’63 in de 4e klasse A. Op basis van het doelsaldo hebben de Top en Twelsters zich ervan verzekerd dat ze ook volgend seizoen weer in de 4e klasse uitkomen. Daar was een Hitchcock-scenario voor nodig tegen kampioen Sc Bolsward, want wat waren die laatste minuten onvoorstelbaar spannend voor alles en iedereen die de voetbalvereniging uit Oppenhuizen/Uitwellingerga goed gezind is.