TOP’63 1 ontsnapt aan rechtstreekse degradatie

CREIL - In Creil pakte TOP’63 zaterdagmiddag de allerlaatste strohalm. Met een 1-3 overwinning tegen Creil-Bant wisten de Top en Twelsters rechtstreekse degradatie af te wenden. Het werd op de andere velden geholpen door Foarút uit Menaldum, dat met 1-3 van TONEGO (Luttelgeest) won. Daardoor valt het doek voor het team uit Luttelgeest en niet voor TOP’63, dat een herkansing krijgt via de nacompetitie en zichzelf dus trakteerde op een verjaardagscadeautje, want vandaag, 28 mei, bestaat de club 60 jaar!

In de eerste helft gebeurde er vrij weinig op het kunstgras van Creil. Voor Creil-Bant stond er niets meer op het spel en TOP’63 miste de overtuiging en de vechtlust om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Gif

Na de rust kwamen dan eindelijk de grote kansen en na een uur spelen kwam Creil-Bant op een 1-0 voorsprong. De strijd leek gestreden, maar eigenlijk uit het niets kopte Cas Douwsma een verre ingooi van Hiddo Wolters verrassend in de touwen. Plotseling kwam het gif naar boven bij TOP’63 en niet veel later was het Jesse Koops die met een raak schot de goal trof. Het werd allemaal nog veel mooier toen de keeper van Creil-Bant blunderde bij een vrije trap van Eelco Rijkens.

Rode kaart

TOP’63 haalde de eindstreep met de 1-3 voorsprong, maar dat ging niet zonder slag of stoot. In de slotfase werd een tegengoal van Creil-Bant afgekeurd vanwege buitenspel. Een gelukje, maar even later moest TOP'63-verdediger Gerben Homsma er met rood af en dat was toch nog een kleine smet op deze wedstrijd.

"We leven nog!", klonk het in de Noordoostpolder. Maar er was vooral opluchting bij TOP'63, dat een abonnement op dergelijke ontsnappingsscenario's lijkt te hebben. Komende zaterdag spelen de Top en Twelsters thuis in de nacompetitie voor lijfsbehoud in de 4e klasse. Tegenstander is 5e klasser Arum. Aansluitend op deze wedstrijd wordt de 60e verjaardag van de club gevierd.