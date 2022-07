Top en Twelsters trotseren triathlon De Frysman

WARNS - Het Reaklif bij Warns is het episch centrum van De Frysman, de enige triathlon van Fryslân en dat betekent bijna 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en iets meer dan 42 kilometer hardlopen. Het decor van De Frysman is de IJsselmeerkust en Gaasterland. Mooie omgeving maar ook een behoorlijk zwaar parcours. Vooral de meerdere passages bij het Reaklif, waar het even flink omhoog gaat, beginnen gedurende de tocht steeds meer hun tol te eisen.

Onder de deelnemers gingen Jeroen Veenema en Henk Sybesma uit Oppenhuizen/Uitwellingerga zaterdagochtend om 7 uur het water van het IJsselmeer in om eerst 3,8 kilometer te zwemmen. Het is het begin van de monstertocht en de strijd tegen alle elementen die de hele dag zal duren.



Beide strijders uit het tweelingdorp hebben na het zwemmen, fietsen en hardlopen de triathlon volbracht. Zaterdagavond kwam Henk als 119e over de finish in een tijd van 13:16:49. Jeroen deed er net iets langer over. Hij werd 136e in een tijd van 14:21:49. Voor beide heren een topprestatie en allebeide ook keurig voor de deadline van 22.00 uur gefinisht.



Dirk Wijnalda als winnaar van De Frysman over de streep in nieuw parcoursrecord

Dirk Wijnalda uit Bunnik (voormalig Bolsward) kwam zaterdag als eerste over de eindstreep van de enige echte triatlon van Fryslân, 'De Frysman'. Zijn winnende tijd van 8 uren, 34 minuten en 30 seconden betekende een nieuw parcoursrecord.

Hij was ongeveer acht minuten sneller dan de nummer twee, Bram Smit uit Haren. Izak Hanse uit Enschede werd derde. Jort van Zutphen was de beste Fries. Hij kwam als zesde over de eindstreep in een tijd van 9 uren, 35 minuten en 11 seconden.