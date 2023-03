Top en Twel weer drie dagen lang helemaal in de ban van de biljartsport

OPPENHUIZEN - Na het Harspit-biljarttoernooi in november, het driebandentoernooi in Café De Buorren begin dit jaar, staat er komend weekend alweer een groot biljartevenement op het programma in de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga. Voor het eerst komt de ‘Geert Popma Friesland Cup’, een driedaags driebanden-biljarttoernooi, naar dorpshuis MFC It Harspit.

Het initiatief komt van Twellingeaster Ids Postma. Samen met nog een aantal dorpsgenoten heeft Ids zich gespecialiseerd in het driebandenspel en zij doen regelmatig mee met de biljarttoernooien van de Friesland Cup. Toen Ids vernam dat er een weekend vrijkwam in de agenda van de ‘Geert Popma Friesland Cup’ wist hij het al. 'Dé kans om dit toernooi naar eigen dorp, naar Top en Twel dus, te halen.'

Knotsgekke biljartdorpen

Ids nam begin februari contact op met de evenementencommissie van It Harspit en de enige bottleneck was de korte termijn waarop dit toernooi georganiseerd moest worden. Maar met zijn allen gingen de schouders eronder en het is gelukt. Vrijdag kan het los! Volgens Ids staat Top en Twel in ‘het wereldje’ toch al bekend als twee knotsgekke biljartdorpen, dus iedereen heeft er zin in. Tel daar zijn eigen enthousiasme bij op en het kan niet anders dan dat dit biljarttoernooi een succes wordt.

En dat blijkt nu al! Met 128 deelnemers is het toernooi in It Harspit ook meteen een van de grootsten van de ‘Geert Popma Friesland Cup’, met deze keer veel deelnemers uit Top en Twel zelf. Voor de biljarters uit het tweelingdorp is dit namelijk een mooie uitdaging én een uitgelezen kans om eens tegen andere biljarters op een ander niveau te spelen. De deelnemers komen uit heel Noord-Nederland, tot aan de Waddeneilanden aan toe.

En alsof dit nog niet genoeg is, wordt er vrijdagavond in It Harspit ook nog eens een biljartclinic voor iedereen vanaf 18 jaar georganiseerd en ook daarvoor heeft zich al een flinke groep enthousiastelingen opgegeven. Hoezo knotsgekke biljartdorpen?

Het toernooi begint komende vrijdag vanaf 18.00 uur en duurt tot en met zondagmiddag-/avond. Publiek is van harte welkom langs te komen in It Harspit en de biljarters in actie te zien. Er wordt gespeeld in de Elkienzaal en de Mienskipsromte van het dorpshuis. De deelnemers kunnen via de link 'Geert Popma Friesland Cup' alles vinden over de poule-indelingen, het wedstrijdschema en de uitslagen. Tot ziens in It Harspit!

Bron: Topentwelonline.nl