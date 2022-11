Top en Twel gaat aan de slag met een duurzaam dorpsplan

Duurzaam dorpsplan

Alle ideeën en bevindingen worden vervolgens vastgelegd in een duurzaam dorpsplan. Een plan bedacht en gemaakt door de dorpsgenoten zelf en waarin gezamenlijk bepaald wordt welke ideeën worden opgepakt. Het is de bedoeling dat het duurzame dorpsplan klaar is in het voorjaar van 2023 en dat de bewoners dan samen aan de slag gaan om de plannen uit te voeren.

Daarnaast worden inwoners opgeroepen mee te doen met dit initiatief. Wie affiniteit heeft met de dorpen, met duurzaamheid en het leuk vindt om samen iets te organiseren met professionele begeleiding wordt gevraagd zich te melden en deel te nemen aan het duurzame dorpsplan.

De informatieavond van woensdag 30 november is in dorpshuis it Harspit en begint om 19.30 uur.