TOP ’63 - Waterpoort Boys afgelast

OPPENHUIZEN - De inhaalwedstrijd tussen vierdeklassers TOP ’63 en Waterpoort Boys is afgelast. De derby stond voor vanmiddag op het programma, maar door de vele regen van de afgelopen dagen is het hoofdveld in Oppenhuizen opnieuw onbespeelbaar.

In oktober en december moest deze wedstrijd om dezelfde reden ook al worden afgelast. Het bestuur van TOP'63 beaamt dat de conditie van het hoofdveld al enige tijd niet al te best is. Onderhoud is momenteel niet mogelijk omdat het te nat is. Machines kunnen het veld niet op. "We hebben echt even een periode met droog weer nodig". Het bestuur verwacht dat de wedstrijd binnenkort op een doordeweekse dinsdagavond zal worden ingehaald.