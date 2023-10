TOP ’63 bezorgt Jong LSC 1890 de eerste nederlaag

SNEEK - Werd Jong LSC 1890 te laat wakker of dacht TOP ’63 te vroeg dat het al gedaan was? That’s the question. Feit is dat ervoor de bezoekers uit Top en Twel bijna vijf kwartier 'nothing in the hand' was, maar dat men na een aantal wissels en nadat de Snekers va banque gingen spelen, toch nog even in ademnood kwam.

Onnodig

Dat was onnodig, net zoals de strafschop waarmee de thuisclub vlak voor rust de aansluiting tot stand bracht, onnodig was. Tot dat moment had Jong LSC 1890 weinig te vertellen en werden de lakens vooral door TOP ’63 uitgedeeld. Met name de buitenspelers zorgden met hun snelheid voortdurend voor dreiging en het wekte dan ook geen verbazing dat Arjen van Brug en Wieger Baarda resp. de openingstreffers en de verdubbeling van de marge voor hun rekening namen, al had de treffer van eerstgenoemde weinig met de strijdwijze van TOP ’63 van doen.



Die ontstond namelijk uit een vrije trap die na een terugspeelbal op appelleren werd toegekend en waarbij de bal op vijf meter van het heiligdom van doelman Thijmen Boogaard werd gelegd. Van Brug vond het gaatje in de blauwe verdediging en die werd later bij een snelle aanval waarbij Baarda het eindstation was, vakkundig uit elkaar gereten.



Uit het niets

De mannen die volgens LSC 1890 meer tijd nodig hebben om de stap naar het eerste te maken, stelden daar weinig tegenover. De aansluiting kwam dan ook uit het niets tot stand. De handsbal waarbij de bal op de stip verdween, leek namelijk eerder het gevolg van een “black out” dan van druk of van een van dichtbij tegen de hand geschoten bal. Camiel Gerritsen liet zich het buitenkansje echter niet ontgaan en bracht vanaf elf meter de aansluiting tot stand.



Veel druk

In het eerste deel van de tweede helft oefenden de gasten veel druk uit, al werden de acties soms te ver doorgevoerd. Niettemin zorgde de formatie van Timo Breukelaar - oud-speler van LSC 1890 - met voorzetten en hoekschoppen met name van de rechterkant voor veel dreiging. De één-drie viel echter over links en door toedoen van Rudy Meinema die met een fraaie actie een paar tegenstanders zijn hielen liet zien en de bal vervolgens beheerst in de rechter benedenhoek schoof.



Andere strijdwijze

Wedstrijd gespeeld zou men denken. Met een aantal verse krachten gooide Jong LSC 1890 dat het zonder de geblesseerde Jan Wiebe Groninger moest doen, het over een andere boeg en werd onder aanvoering van o.a. Jens Knoop sneller de diepte gezocht. Dat leidde tot kansen, waarbij het één keer zelfs moeilijker was om te missen dan om raak te schieten. De daaropvolgende corner leidde tot niets en ook een vrije trap bracht uiteindelijk niets in het laatje. De daaruit gescoorde treffer werd namelijk op advies van de linesman van TOP ’63 geannuleerd. Of dat advies correct was, viel vanaf de goed gevulde tribune niet waar te nemen maar wel dat de bal bij de volgende Sneker hoekschop door Gerritsen op correcte wijze over de doellijn werd gewerkt.



Aan Sneker zijde dacht men even aan meer, maar dat zou over het geheel genomen niet terecht zijn geweest. TOP ’63 was namelijk vijf kwartier de bovenliggende partij geweest en op basis van dat overwicht viel op de eerste nederlaag van Jong LSC 1890 niet veel af te dingen.

Jong L.S.C. 1890 - T.O.P. ’63 2-3 (1-2)

Doelpunten: 0-1, Arjen van Brug (7.) 0-2 Wieger Baarda, (23.) 1-2 Camiel Gerritsen (36.--pen.), 1-3 Rudy Meinema (67.), 2-3 Gerritsen (87.)

Scheidsrechter: A. Zuidema

Gele kaart: Martin de Haan (Jong LSC 1890), onbekende speler, Wieger Baarda (TOP ’63)

Opstelling Jong L.S.C. 1890: Thijmen Boogaard, Chris Haitjema, Colin Toebak, Martin de Haan, Ian Rinia, Jens Knoop, Victor Andringa, Joran de Haan, Camiel Gerritsen, Jesse IJntema en Serjan Dames - wisselspelers: Nazir Akkam, Tristan Bron, Riley Groeneveld, Rodin Koers en Erik van der Wei