Top 10 plaats voor John Wortel bij het WK powerliften

OPPENHUIZEN - Afgelopen zaterdag stond John Wortel uit Oppenhuizen op het WK powerliften in Turkije en heeft zich binnen de top 10 weten te plaatsen. Na ruim 4 maanden stapte Wortel weer het platform op en mocht zich hier meten met de wereldtop junioren in de -93kg klasse.

Ondanks het feit dat John Wortel 2 maanden geleden door een knieblessure niet meer dan 170kg wist te squatten heeft hij in deze wedstrijd voor het eerst negen van de negen lifts gehaald met op squat 262,5kg, op bench 180kg en met het deadliften 297,5kg. Dit leverde hem een totaal op van 740kg, hetgeen goed was voor een 6e plek in het klassement.



Met een 10kg PR ten opzichte van afgelopen NK en weer een ervaring rijker staat Wortel over 12 weken op het platform in Polen staan de Europese kampioenschappen. Tijdens het EK gaat hij samen met zijn coach Pjotr van den Hoek strijden voor een felbegeerde podiumplek.