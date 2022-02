Toolkit voor sportverenigingen in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Corona; we hebben er helaas allemaal mee te maken. Zo ook de sportverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hebben we nog voldoende vrijwilligers? Hoe kunnen we onze leden weer in beweging krijgen? Hoe gaan we om met beweegachterstanden? Dit zijn enkele vragen waar de besturen van verenigingen mee worstelen.

De verenigingsadviseurs van het Beweegteam Súdwest-Fryslân hebben daarom een toolkit voor verenigingen gemaakt als steuntje in de rug. In de toolkit zit onder andere een verenigingsgame voor het bestuur, een flyer met informatie over de verschillende subsidie mogelijkheden en tips om weer nieuwe leden te werven. De eerste exemplaren zijn op maandag 24 januari door wethouder Dam uitgereikt aan atletiek vereniging Horror en Rugbyclub Sneek. ‘Het is belangrijk dat verenigingen weten waarbij we kunnen helpen. Sport zorgt niet alleen voor bewegen, maar ook voor verbinding. Een steuntje in de rug om dit mogelijk te maken is meer dan ooit belangrijk voor hen na deze periode’, zegt wethouder Dam.

Sietske Geerards en Dirk Jelke de Boer zijn verenigingsadviseurs en ondersteunen de verenigingen in Súdwest-Fryslân. “Wij zijn eigenlijk een soort makelaar tussen de sportverenigingen en verschillende partijen die de sportvereniging kunnen helpen. Denk aan, gemeente Súdwest-Fryslân, Sport Fryslân, sportbonden en NOC*NSF. Verenigingen kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning, scholing en bijeenkomsten, coaching, sport en speluitleen en hulp bij het aanvragen van subsidies.”, zegt Geerards.

Alle verenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân hebben inmiddels een toolkit ontvangen. Nog geen toolkit ontvangen of een vraag aan de verenigingsadviseurs? Neem dan contact op met dirkjelke@sportfryslan.nl of sietske@sportfyslan.nl.