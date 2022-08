FOTO'S / Tony Brundel met de Lytse Lies winnaar IFKS-zeilen bij Sloten

SLOTEN - De Lytse Lies van schipper Tony Brundel heeft de vierde wedstrijd van het IFKS-kampioenschap in de A-klasse gewonnen. Op het SLotermeer bleef hij Ulbe Zwaga en Wietse Bandstra voor.

De skûtsjes zeilden een 'Olympisch Driehoek'. Na een algehele foute start werd de zogeheten 'zwarte vlag' gehesen. Dat betekent dat de schepen die wederom een valse start maken, niet meer mee mogen doen aan de wedstrijd.

Drie skûtsjes doen niet meer mee

Dat betekende een vroeg einde van de wedstrijd voor Froukje Osinga van de Jonge Jasper, Arjen de Jong van Grytsje Obes en Sijmen Kalsbeek van de Raerder Roek. Zij maakten namelijk wederom een valse start.

Jeroen de Vos met de Eelkje II kende de beste start en kwam als eerste om de bovenste ton. Wietse Bandstra en Tony Brundel sloten hier achteraan. De Vos kon de koppositie niet lang vasthouden, Brundel kreeg de koppositie, gevolgd door Bandstra en Ulbe Zwaga met de Waaksdom.

Klassementsleider weer voorop

De koploper van het klassement, de Ingelskman van Sikke Heerschop, zeilde op een keurige vierde plek. Concurrenten Pieter Jilles Tjoelker en Klaas Kuperus lagen er slechter bij.

Ondertussen ging de inhaalrace van de Waaksdom door: ze zeilden ook de Redbad van Bandstra voorbij. Zwaga kon de eerste plaats van Brundel niet meer bedreigen.

"De jongens hebben heel goed gevaren, een fantastische wedstrijd", zei Brundel nadat hij als eerste over de finish kwam. "We hebben geconcentreerd gezeild."

De uitslag van de wedstrijd bij Sloten (onder voorbehoud van protesten)

Nummer Skûtsje Schipper Punten

1. Lytse Lies Ton Brundel 0,9

2. Waaksdom Ulbe Zwaga 2

3. Ingelskman Sikke Heerschop 3

4. Redbad Wietse Bandstra 4

5. Ut en Thús Floriaan Zwart 5

6. Sterke Jerke Pieter Jilles Tjoelker 6

7. It Doarp Eastermar Geale Tadema 7

8. 't Swarte Wief Jaap Hofstee 8

9. Us Heit Wytse Heerschop 9

10. Eelkje II Jeroen de Vos 10

11. Ora et Labora Sietse Broersma 11

12. Eeltje Baas Klaas Kuperus 12

13. Freonskip Hartman Witteveen 13

14. Jonge Jasper Froukje Osinga 17

15. Raerder Roek Sijmen Kalsbeek 17

16. Grytsje Obes Arjen de Jong 17

In het klassement gaat Sikke Heerschop aan de leiding. Piter Jilles Tjoelker en Ton Brundel staan tweede en derde.