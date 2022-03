Toneelvereniging Fordivedaesje uit Top en Twel brengt 'It Deiboek fan Anne Frank' op de planken

OPPENHUIZEN - In het kader van 77 jaar bevrijding zal Toanielferiening Fordivedaesje in Top en Twel rond Dodenherdenking 2022 het bijzondere stuk 'It Deiboek fan Anne Frank' op de planken zetten. Een heuse première want nog nooit eerder is de Friese vertaling van het originele Broadway-stuk 'Diary of Anne Frank' ergens binnen op het toneel voor het voetlicht gebracht.

Rense Rotsma, de man die persoonlijk naar New York afreisde om de rechten voor de vertaling en uitvoering in handen te krijgen en in 2015 de Friese versie van het stuk voor het eerst als openluchtspel introduceerde, tekent ook deze keer voor de regie. De rol van Anne Frank wordt vertolkt door de 20-jarige Dieuwke Atsma, een acteertalent om in de gaten te houden.

Wat voor Fordivedaesje een grote première is, is voor Rotsma de grand finale. Zijn eerste wapenfeit was het regisseren van het Nederlandse toneelstuk 'Het Dagboek van Anne Frank' in 2008 in Wommels. Zijn tweede en grootste triomf was de Friese uitvoering als openluchtspel in Deinum, dat met twee Gouden Gurbes werd bekroond. Op zijn palmares ontbrak daarna alleen nog de uitvoering zoals schrijvers Frances Goodrich en Albert Hackett die in 1955 bedoelden: binnen op het toneel. Maar dan dus voor het eerst in het Fries , mogelijk geworden dankzij Rotsma's ijver de Amerikaanse rechthebbenden ervan te overtuigen dat het Fries een officieel erkende taal is en geen dialect.

Dit laatste deel van Rotsma's Anne Frank-drieluik liet op zich wachten. Totdat begin 2019 de toneelvereniging uit Oppenhuizen/Uitwellingerga bij hem aanklopte met de vraag of zij misschien ter gelegenheid van het 75-jarig bevrijdingsjubileum in 2020 het toneelstuk zouden kunnen opvoeren. Eerder al maakte Fordivedaesje naam met stukken als Ien Fleach oer it Koekoeksnêst', 'Sneinsbern', 'De Ytkeamer' en niet te vergeten het grote openluchtspel 'De Striid' waarin de legende over het ontstaan van Top en Twel werd uitgebeeld.

Een grote ploeg spelers en productiemedewerkers was vanaf het najaar van 2019 tot maart 2020 maandenlang druk met de voorbereidingen en repetities voor 'It Deiboek fan Anne Frank' op het toneel. Toen gooide corona roet in het eten en kwam de productie volledig stil te liggen. Eind 2021 zijn de repetities hervat en kunnen de voorstellingen, 2 jaar later dan gepland, dan nu toch plaatsvinden.

Het belooft een prachtige uitvoering te worden. Een indringend verhaal dat op sobere wijze haarfijn duidelijk maakt wat oorlog met mensen doet. Bovendien een verhaal dat juist in deze tijd, waarin vreemdelingenhaat en racisme de kop weer opsteken, van belang is om te vertellen. Ook en vooral voor jongeren, die zich mede dankzij de vlotte bewerking van dit stuk gemakkelijk zullen herkennen in de opstandige puber Anne en haar kijk op het leven.

'It Deiboek fan Anne Frank' wordt opgevoerd in It Harspit van Oppenhuizen op 22, 23 en 30 april, 1 en 4 mei. Kaarten zijn te bestellen via een link naar evenementensite Eventbrite op de website fordivedaesjetopentwel.nl. Ze kosten per stuk € 10,- exclusief € 1,20 servicekosten. Kijk voor meer informatie over spelers, regisseur en de achtergronden van het stuk op fordivedaesjetopentwel.nl.