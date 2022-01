Tommy Ebben speelt Bob Dylan bij Lewinski

SNEEK- Tommy Ebben geeft op zondag 16 januari, een solo-eerbetoon aan de Grootmeester Bob Dylan die in mei 2021, 80 jaar is geworden.

Hij speelt een aantal zelfgekozen songs, die soms dicht bij het origineel blijven en soms een nieuwe, onverwachte gedaante krijgen – maar ondanks dat blijft hij trouw aan het nummer. Tommy Ebben is onder andere bekend van Komodo en Skip&Die.

Wilt u vooraf een hapje mee-eten? Dat kan! Kies dan ticket incl. diner. Eventuele dieet/vegawensen graag vooraf aan ons doorgeven via mail of tel. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30

Inloop 15:00 uur.

Start concert 15:30 - 17:30, diner na-afloop.

€10,00

Locatie Podium Lewinski, Waterhoenstraat 2 te Sneek.