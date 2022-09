Tom Doldersum grote winnaar Finx Open 2022

Spannende finaledag

In de Herenenkel 3 won Tom nipt van Pieter Dirk Gerritsen die voor het eerst meedeed aan het Finx Open. In de Herenenkel 4 was hij de in Reduzum woonachtige Gregory Hekman de baas in een wedstrijd tiebreak. Het herendubbel 2, die in een poule van 3 gespeeld werd, werd uiteindelijk gewonnen door Hidde Wissman en Jesse IJntema. Ook hier was het spannend daar elk koppel de poule met één winnende partij afsloot. De andere twee koppels waren Sven IJntema/Tom Doldersum en Gregory Hekman/Marlin Muller. Bij de dames was de deelname aanmerkelijk minder dan bij de heren. Davide Dijkstra uit Heerenveen won de DE5 in een poule met Inge van der Velde en Gwendy Wevers. Ook kende de Herendubbel 60+ een prachtige poule.

Totaal overzicht winnaars

HE3 15+: Tom Doldersum

HE4 15+: Tom Doldersum

HE5 15+: Arne Gartz

HE6 15+: Ruben Brouwer

HE6 35+: Jacob Blom

HE7 15+: Jelle Tamminga

HE7 35+: Pepijn Huizinga

HE8 15+: Jorrit Bonnema

HE8 35+: Dolf v/d Werff

DE5 15+: Davide Dijkstra

DE7 15+: Nieske Hoekstra

HD2: Jesse IJntema & Hidde Wissmann

HD5 15+: Reno Minnema & Andre Veldhuizen

HD5 60+: Joop Andringa & Klaas de Boer

HD6 15+: Albert de Vries & Leon Winkeler

HD6 35+: Johan de Lang & Marc Maasakker

HD7 15+: Erwin de Jong & Kevin Postma

HD8 15+: Bauke Korenstra & Gelke Talsma

HD8 35+: Hendrik Knoop & Fedde de Ruiter

DD6 15+: Yvonne Hellinga & Stephanie Poiesz

DD7 15+: Sietske Merkus & Marlies Reijenga

DD7 35+: G de Jong & Anita van der Meer

DD8 35+: Margot Dijkstra-Bosscher & Doremiek Grakist

GD5 15+: Priscilla den Hartog & Rutger de Vries

GD6 35+: Anneke IJntema & Jelle Wissmann

GD7 15+: Lotje Korteweg & Toon Borren

GD7 35+: Lineke de Jong & Egbert Dijkstra

GD8 15+: Trudie Hoekstra & Erwin de Jong

Vele handen maken licht werk

​Het Finx Open is jaarlijks een van de grootste toernooien in Noord Nederland. Met al jaren de trotse hoofdsponsor Finx Accountants & Belastingadviseurs uit Sneek. Deze week konden we rekenen op een mooi deelnemersveld en alle speeldagen zat de sfeer er goed in, zowel op als naast de baan. De organisatie zorgde voor vers bereide maaltijden en op zaterdag werd de traditionele BBQ met cocktailbar georganiseerd. De organisatie kijkt terug op een succesvol verlopen toernooi en dankt alle deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers voor hun bijdrage en enthousiaste aanwezigheid.