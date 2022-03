Tom Dijkstra nieuwe hoofd kunsteducatie bij Atrium

SNEEK- Tom Dijkstra is per 22 april 2022 het nieuwe hoofd kunsteducatie bij kunstencentrum Atrium. Hij treedt in de voetsporen van Jan van der Zweep, die na 35 jaar dienstverband afscheid neemt. De 32-jarige Dijkstra was de afgelopen jaren productieleider bij Theatergroep Suburbia. Sinds januari verzorgt hij bij Atrium theatercursussen voor jongeren en volwassenen, wat hij gaat combineren met zijn nieuwe functie.

Dijkstra groeide op in Bakhuizen. Hij volgde in Eindhoven de opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur en studeerde in 2018 af als docerend theatermaker aan de Academie voor Theater in Tilburg. Bij de Koningstheateracademie in Den Bosch voltooide hij de minor cabaret en schrijven.

Dijkstra werkte als schrijver, docent drama en begeleidde diverse theatermakers. Als docent verdiepte hij zich in improvisatietoneel en liet zich inspireren door theatersportoefeningen en de methode die bij het werktheater werd ontwikkeld.

Samenwerken

Bij kunstencentrum Atrium gaat Dijkstra nauw samenwerken met de coördinatoren van de afdelingen muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst. Vanaf mei zal Dijkstra zich vooral gaan richten op de voorbereidingen op het nieuwe les- en cursusseizoen, dat 29 augustus van start gaat. Het huidige seizoen loopt nog tot en met vrijdag 15 juli.

Dijkstra kan niet wachten om aan de slag te gaan. “Met mijn hart voor theater, kunst, muziek en educatie streef ik ernaar kunst voor een zo breed mogelijke doelgroep toegankelijk en begrijpelijk te maken. Uitstekend kunstonderwijs is daarvoor onmisbaar. Hierin kan ik mijn expertise op het gebied van kunstonderwijs gebruiken.”

Atrium verzorgt lessen en cursussen in meer dan twintig dorpen en steden in Súdwest-Fryslân. Met de leslocatie in Sneek heeft Dijkstra een bijzondere band. “Als 14-jarige zette ik er mijn eerste stappen op het podium, bij het theatersportgezelschap Andersmisikdebus. Sinds deze winter ben ik terug bij Atrium als docent. Om het contact en het gevoel van op de vloer staan te behouden, blijf ik de komende tijd les geven.”