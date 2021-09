TOLO-opleiding: “Met TOLO willen we mensen de leuke dingen van onze sector nog meer laten zien en je moet er uiteraard ook het vak leren”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met TOLO-opleiding.

Het imago van logistiek medewerker is, om het eens eufemistisch te omschrijven, niet bijzonder positief en de opleiding zoals die er nu is spreekt veel jongere mensen minder aan. Er moet wat gebeuren om de sector in beweging te krijgen, te beginnen met een nieuwe ‘Bedrijfsschool voor logistiek’.

Met TOLO willen we mensen de leuke dingen van onze sector nog meer laten zien en je moet er uiteraard ook het vak leren. We gaan dat met een aantal transporteurs doen. Mensen in de praktijk opleiden tot logistiek medewerker, orderpicker maar uiteindelijk ook tot chauffeur. Door het bij aansprekende bedrijven te gaan doen en er tegelijkertijd een baangarantie aan te koppelen is het een hele aantrekkelijke stap geworden om in de logistiek te komen werken. Met vijf partijen hebben we de handen ineengeslagen: het Sectorinstituut, Jobz-on Sneek, ROC de Friese Poort Sneek, Dinkla Verkeersopleidingen die de ‘inhouse-opleiding’ voor Hoekstra verzorgt en Hoekstra BV.

TOLO-opleiding

