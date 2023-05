Tof Wurk De Dobben geeft workshops tijdens de Libelle Zomerweek

BOLSWARD - Cliënten en begeleiders van Tof Wurk Fryslân De Dobben zijn aanwezig bij de Libelle Zomerweek in Vijfhuizen, waar ze verschillende workshops geven aan de bezoekers. De drukbezochte zomerweek van het populaire vrouwentijdschrift is gisteren begonnen en duurt nog tot en met 17 mei.

Tof Wurk De Dobben in Bolsward is een dag- en werkbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij werk centraal staat. Ook kan een leerwerktraject gevolgd worden. Er wordt gewerkt met keramiek, kaarsen en hout. Daarnaast zijn cliënten werkzaam op verschillende locaties buiten De Dobben, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of in de buurt met begeleiding vanuit de Dobben. Zelfstandige kunstwerken en landelijke verkoop behoren tot de mogelijkheden.

Maar tijdens de Libelleweek geven ze alle dagen 6 workshops per dag aan de Libelle-lezeressen. "Supertrots om onderdeel te mogen zijn van de Libelle Zomerweek. De workshops worden zeer positief ontvangen en het is voor iedereen een hele bijzondere en gezellige ervaring", laten ze enthousiast bij De Dobben weten.