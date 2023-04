Toeschouwersgekte bij eerste thuisduel Friso Sneek

SNEEK- De wedstrijd tussen Friso Sneek en VV Utrecht zal in een buitengewoon sfeervolle ambiance gespeeld worden. Er is met hulp van vele vrijwilligers en de support van de hoofdsponsor Friso Bouwgroep met man en macht gewerkt om er een ware arena van te maken waardoor 1500 toeschouwers het topduel kunnen aanschouwen in de Sneker Sporthal. Pure volleybalreclame dus vanuit Friesland.

Beide zijden tribunes

Sinds gisteravond is er een ware run op kaarten ontstaan. De organisatie is ook niet bang dat er kaarten op de plank blijven liggen. Er wordt gewoon op het normale half centre court gespeeld maar aan de beide lange zijden zijn nu tribunes gebouwd. Een prachtig decor dus voor de eerste finalewedstrijd. Ook de prestaties van Friso Sneek zijn ook de mensen in Hilversum niet ongemerkt voorbij gegaan. De NOS komt namelijk naar de Waterspoortstad om opnamen te maken. Ook zal veel regionale pers aanwezig zijn.

Uitverkocht huis

Toeschouwers wordt met klem verzocht vroeg te komen. Om 18.30 gaan de deuren open. Wil je verzekerd zijn van een toegangsbewijs dan is het reserveren van een e-ticket een must via www.vcsneek.nl. Ook aan de kassa kunnen kaarten in de losse verkoop worden gekocht. Het bestuur van VC Sneek gaat uit van een uitverkocht huis.

Bron: VC Sneek