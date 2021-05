Toename schuurinbraken Súdwest-Fryslân

SNEEK- Friezen hebben het kleinste risico op een inbraak in hun schuur, garage of box. Binnen de provincie wordt - per huishouden - namelijk de helft minder schuurinbraken gemeld dan gemiddeld in Nederland. In 7 van de 18 Friese gemeenten werd deze winter zelfs geen enkele keer ingebroken. Dit en meer blijkt uit Nationale Politiedata die Independer in kaart heeft gebracht.

Afname van aantal inbraken in Friesland

Van oktober 2020 tot en met mei 2021 werd er in Friesland 122 keer ingebroken in schuren, garages en boxen. Dit zijn 13,5 procent minder incidenten dan tijdens dezelfde periode een jaar eerder. In absolute aantallen was de daling het sterkst te zien in Tytsjerksteradiel. Hier waren deze winter 11 minder incidenten dan een jaar eerder. Ook in De Fryske Marren (-6) en Leeuwarden (-4) was een daling te zien.

In Súdwest-Fryslân nam het aantal inbraken juist sterk toe (+15).Meer informatie over het aantal schuurinbraken per gemeente is te lezen op https://www.independer.nl/inboedelverzekering/info/onderzoek/overzicht-schuurinbraken-winter-2020-2021.

2 gemeenten goed voor ruim helft Friese inbraken

De helft van de Friese schuurinbraken zijn te herleiden naar 2 van de 10 gemeenten binnen de provincie. Van oktober tot en met maart werden de meeste incidenten gemeld in de provinciale hoofdstad Leeuwarden (34 inbraken) en in Súdwest-Fryslân (28 inbraken)

Op de Friese Waddeneilanden, Dantumadiel, Harlingen en Achtkarspelen kon men afgelopen winter juist opgelucht ademhalen. Hier werd namelijk geen enkele melding gedaan van een inbraak in een schuur.

Inboedelverzekering dekt inbraak

Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. ,,Als de schuurdeur gewoon openstond, geldt de dekking niet.” zegt Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer. ,,Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering.”