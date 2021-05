Toe aan een nieuwe gevel? Denk dan ook hieraan!

Als je huis er namelijk van de voorkant niet mooi uitziet, dan zal dit ook iedere voorbijganger opvallen. Omdat de gevel zo’n belangrijk onderdeel van de woning is, geven we je in deze blog enkele tips met betrekking tot de gevel!

Repareren

Als je ziet dat er een beschadiging zichtbaar wordt in de gevel dan is het raadzaam om deze zo snel mogelijk te repareren. De gevel heeft van zichzelf namelijk enorm veel draagkracht en is dus belangrijk voor de stabiliteit van jouw woning. Zodra de beschadiging in de gevel zichtbaar wordt, dan is het eigenlijk al te laat. De beschadiging zit namelijk in eerste instantie vaak in de binnenkant van de gevel. Zodra deze van de buitenkant zichtbaar is, is er dus ook meer schade aan de gevel dan je zou verwachten. Het is aan te raden om zo snel mogelijk een bedrijf in te schakelen die de reparatie op zich kan nemen. Het huis dient namelijk te allen tijde haar maximale stabiliteit te waarborgen.

Gevelbekleding

Als je de gevel een andere look wilt geven, dan is kunststof gevelbekleding

een leuke optie! De kunststof gevelbekleding wordt over de gevel geplaatst en geeft de gevel zo een compleet nieuwe look and feel. Je kunt zelf bepalen welke kleur kunststof gevelbekleding je op de woning wilt aanbrengen. Hierdoor zal de woning niet alleen nieuwer, maar ook persoonlijker aanvoelen! Het voordeel van deze vorm van gevelbekleding is dat deze heel gemakkelijk in het onderhoud is. Doordat de gevelbekleding van kunststof gemaakt is, zal deze geen last hebben van de weersomstandigheden en daarnaast ook de gevel beschermen tegen deze weersomstandigheden. Dit klinkt misschien als een duur grapje, maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn. De goedkoopste kunststof gevelbekleding al vanaf 10,50 per plaat! Zo heb je voor enkele honderden euro’s een volledig nieuwe look voor je woning geshopt.