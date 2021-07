Tobias Südhoff bij Lokaal 55 met de voorstelling: Intelligente lust voor het leven

Vanuit de keuken komen de heerlijkste geuren de hal binnen. Een man zit aan de piano, praat vakkundig met ons over genieten en zingt betoverend mooie liedjes. En mensen lachen en verwonderen zich om deze charmante entertainer, die ons nonchalant verleidt tot een beter leven en onze honger naar meer opwekt met elke noot, elk verhaal en met alle zintuigen. Wie is deze man die op het gehoor voor ons kookt, onze hersenen aan het lachen maakt en intelligent onze zintuigen en ziel raakt?

Virtuoos van het goede leven

Tobias Sudhoff is een virtuoos van het goede leven. Tot de nok toe gevuld met passie, nieuwsgierigheid, liefde en creativiteit. Als hij ons op een avond als gasten ontvangt, ons culinair verwend en ons muzikaal opwindt, is hij in zijn element met kachel en ziel, tussen toetsen en bekers, tussen Riesling Kabinett en prachtig cabaret.

Tobias Sudhoff is duidelijk en puur voor zijn zaak. Voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, voor verantwoord omgaan met het leven dat ons is gegeven. Zijn kennis is fascinerend, zijn krachtige energie is soms overweldigend, vaak geeft hij ons de antwoorden heel rustig, soms alleen in een verloren akkoord dat nog lang in ons zal blijven klinken.