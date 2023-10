Toanielfoarstelling yn Skearnegoutum

Yn ‘Op portret’ litte Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga nuveraardige personaazjes de reveu passearje. Se spylje koarte stikken út it deistich libben. Troch in oare wize fan sjen nei minsken en sykje nei de útfergrutting komme dizze personaazjes ta libben en kin elts dy’t se sjocht foaral in oar der yn werkenne. Tegearre mei twa betûfte muzikanten bringe Jelmar en Fokke in programma mei moaie lietsjes en prachtige scenes.

‘Op portret’ nimt jo mei nei de Pakes en Beppes fan eartiids, de ymportfries út it Gooi, de echte fûgeltsjeman en folle mear. Hymphamp hat rûnom al spiele mei daverjend súkses.

Kaarten kinne reservearre wurde fia: kaarten@dorpshuis-scharnegoutum.nl