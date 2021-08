Tjotter omgeslagen op de Hegemer Mar

HEEG - De brandweerkorpsen van Heeg, IJlst en Koudum rukten zondagochtend uit voor een schip in de problemen op de Hegemer Mar.

Ter plaatse bleek dat vlak voor Heeg een Tjotter was omgeslagen en vervolgens gezonken. De opvarenden hielden enkel een nat pak over aan het avontuur. Het scheepje is naar de kant gesleept. De brandweer van Heeg heeft de tjotter vervolgens leeggepompt.