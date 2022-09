Tjitske schrijft boek over overleden zoontjes

Elk jaar sterven er in ons land ruim duizend kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. Je kind verliezen is de ergste nachtmerrie die je als ouder kunt meemaken. In het boek 'Wij zijn nooit voorbij' neemt Tjitske je mee in de emotionele achtbaan waarin zij en haar gezin terechtkwamen en hoe dit verlies hun leven voor altijd veranderde.

Rouwproces

In 2011 overleed Jente tijdens de zwangerschap, 8 jaar later eindigde ook het leven van haar 10-jarige zoontje Jitze aan de gevolgen van een stofwisselingsziekte. Schrijven over hun korte levens en afscheid was voor Tjitske confronterend maar vooral ook mooi. "Ik vind dat beide kinderen het verdienen dat hun verhaal gedeeld wordt. Schrijven heeft mij ook geholpen bij het verwerken. Door alles op papier te zetten werd ik geconfronteerd met herbelevingen maar daarna werd het rustiger in mijn hoofd".

Bestaansrecht

Tjitske is er trots op dat de verhalen van haar overleden kinderen Jente en Jitze in een boek zijn vereeuwigd. "Vooral het verhaal van Jitze", zegt ze. "Hij heeft zoveel meegemaakt maar bleef altijd het beste uit zijn leven halen. Zijn doorzettingskracht en leren leven met een ernstige ziekte zijn levenslessen waar veel mensen wat aan kunnen hebben. Hij wist altijd een manier te bedenken om weer door te gaan. Ik wil die veerkracht namens Jitze overbrengen op anderen. Zo is zijn leven niet voor niks geweest".

Blijvende herinnering

Tjitske schreef het boek samen met 11 andere ouders die hun kind zijn verloren. Ze werd begeleid door Stichting Nooit Voorbij, die ouders, broertjes en zusjes van een overleden kind helpt bij de verwerking van hun verlies. Onder meer door middel van lotgenotencontact, psychologische ondersteuning en het schrijven van boeken met verhalen als blijvende herinnering.

Troostfestival

Op zaterdag 24 september vindt er speciaal voor ouders van overleden kinderen een troostfestival plaats in Utrecht. Daar worden ze begeleid in hun rouwproces met creatieve workshops, lotgenotencontact en steun van een rouwtherapeut. Ook vindt daar de boekpresentatie plaats van het boek 'Wij zijn nooit voorbij'.

Kijk voor meer informatie over het boek 'Wij zijn nooit voorbij' en het troostfestival op www.stichtingnooitvoorbij.nl