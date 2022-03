Tjitske Reidinga, Tom Groot en Bauke Mollema vloggen voor minder afval in Friesland en Groningen

Zoveel mogelijk inwoners motiveren om minder afval te produceren. Dát is het doel van de campagne, waar Tjitske Reidinga, Tom Groot (‘Boer Tom’) en Bauke Mollema dit jaar de gezichten van zijn. In verschillende vlogs laten zij zien hoe je in het dagelijks leven, eenvoudige keuzes maakt om afval te voorkomen en afval beter te scheiden. Drie bn’rs met verschillende beroepen en achtergronden om met deze campagne meer inwoners beter te bereiken. De campagne met déze bekende Nederlanders is vandaag gestart. Eerder deden Jorrit & Heather Bergsma, Iris Kroes (2020) en Bauke Mollema en Marit Bouwmeester (2021) al mee aan deze campagne.

Uniek: Gratis producten testen voor minder afval

Tjitske, Tom en Bauke gaan iets unieks doen. Ze gaan namelijk producten testen waardoor je minder afval krijgt, zoals een wasbare luier, wasnoten en tandpastatabletten in een glazen potje. En inwoners van Friesland en Groningen mogen ook GRATIS een product testen. Voorwaarde is wel dat ze zich aanmelden als ambassadeur en hun review delen met Omrin.

Waarom deze campagne?

We staan met elkaar als samenleving voor een enorme uitdaging. Onze hoeveelheid huishoudelijk restafval moet drastisch omlaag. Iedereen die afval wil scheiden loopt wel eens tegen ‘problemen’ aan. Op een juiste manier omgaan met afval kan soms lastig zijn. Om dat te realiseren hebben ze advies nodig. Daarom heeft Omrin samen met de deelnemende gemeenten gekozen voor een opvallende campagne: Scheid Advies. Waar je wél wat aan hebt. Zodat jij minder afval krijgt en beter scheidt. Met zo min mogelijk moeite.

VANG-doelstelling

De ambitie voor 2025 is dat er jaarlijks minder dan 30 kilo huishoudelijk afval per inwoner is. En dat 80% van al het huishoudelijk afval wordt gerecycled. Waar voormalige campagnes vooral gericht waren op afval scheiden, richt deze campagne zich op de preventie van afval. Op deze manier worden inwoners extra geprikkeld om hun eigen afval écht te verminderen. Elke gemeente in Nederland heeft van de Rijksoverheid de zogenoemde VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) gekregen. Om dit doel te bewerkstelligen hebben de deelnemende gemeenten in Friesland en Groningen de handen in één geslagen. Aan Omrin de taak om deze campagne uit te voeren.