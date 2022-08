Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar winnen 169e PC

FRANEKER-Het partuur van Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar heeft de 169ste editie van de PC op het Sjûkelân in Franeker gewonnen. In de finale waren ze met 5-5 6-4 te sterk voor Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra.

Het was een spannende finale: beide parturen waren aardig aan elkaar gewaagd. Afwisselend pakten ze tot 3-3 de bordjes. Daarna slaagde het partuur van Bergsma erin om een gaatje te slaan: 5-3.

Bij 5-3 6-6 slaagde het partuur van Bergsma er niet in om de partij te eindigen en dus bleef het spannend. Even later werd het zelfs 5-5, en dus zou het aankomen op het laatste eerst. Dat was het moment voor Steenstra om toe te slaan. Het eindigde in 5-5 6-4. Steenstra, Hiemstra en Wassenaar vochten zich terug van een achterstand en pakten de kransen.

Tjisse Steenstra is koning

Bij de huldiging werd Tjisse Steenstra uitgeroepen tot koning. Hij was de beste kaatser van de dag. Het was zijn eerste PC-titel.

"Geweldig, dit is een droom die uitkomt", zegt Steenstra. "Als je hem dan toch wint, dan ook maar meteen koning", grapt hij.