Titirat (17) uit Thailand zoekt een gastgezin in Friesland

Eind augustus 2023 is het voor Titirat zover en komt zij naar Nederland. Een lang gekoesterde droom gaat in vervulling. Een moedige stap op weg richting volwassenheid. Zij gaat een klein jaar meedraaien op het voortgezet onderwijs in Nederland en wonen bij een gastgezin. Titirat kijkt er enorm naar uit en wil graag onze Nederlandse cultuur en mentaliteit leren kennen. Er is alleen één probleem voor Titirat, zij heeft nog geen gastgezin. Zonder dit gastgezin mag Titirat niet naar Nederland komen, leert zij dus niets van hoe wij in Nederland met elkaar omgaan of hoe lekker haring en drop is. Maar leren wij ook niet waar een echt bijzondere ansichtkaart aan moet voldoen om door Titirat te worden gespaard. Een gemiste kans dat zal iedereen beamen. Daarom de vraag: ‘Bij welk gastgezin mag de blije Titirat van augustus tot de zomervakantie 2024 komen wonen? Wie de video in haar profiel op de website van Travel Active bekijkt is meteen verkocht.

Titirat uit Thailand

“Ik heb erg veel zin in mijn uitwisseling in Nederland en ik ben er meer dan klaar voor om veel te leren over Nederland, de cultuur en mijzelf.

Quote van ouders: “Ze houdt ervan om nieuwe culturen te leren kennen, maar de Nederlandse cultuur heeft haar altijd gefascineerd.”

Talenkennis: Thais (moedertaal) • Engels (goed)

Interesses: Ukelele • Dansen • Zingen • Koken

Eigenschappen: Vrolijk • Optimistisch • Vriendelijk • Zorgzaam

Titirat in het kort:

Ik verzamel ansichtkaarten. Overal waar ik kom, neem ik er een mee.

Ik was als klein meisje erg geïnteresseerd in de tandarts wanneer ik hier een bezoekje aan bracht. Daardoor zou ik graag in de toekomst ook tandarts willen worden.

Kerstmis is mijn favoriete tijd van het jaar, de verschillende lichtjes en decoratie maken mij erg vrolijk. Er worden altijd een hoop activiteiten georganiseerd rond deze tijd.

In Nederland wil ik niets liever dan nieuwe dingen leren, zoals sporten. Ik speel nu al graag badminton en tennis, maar ik zou ook iets nieuws willen leren. Misschien volleybal of voetbal?

Mijn favoriete eten is Koreaans eten, omelet en heel veel soorten fruit. Ik ben dol op fruit. Noodles ook overigens.

Hoe word ik gastgezin?

Gastgezinnen zijn er in alle soorten en maten, in onze ogen kunnen alle samenstellingen van gastgezinnen een warm thuis bieden aan de studenten. Jong of wat ouder, alleenstaand of een gezin met kinderen? Zolang je maar enthousiast bent en open staat voor een interculturele ervaring. Gedurende de uitwisseling wordt het gastgezin en de student begeleid door één van onze Local Coordinators. Verder organiseert Travel Active events voor studenten en gastgezinnen. Als gastgezin zorg je alleen voor kost en inwoning voor de student. Alle overige kosten zijn voor rekening van Travel Active of voor de student zelf.

Meer informatie?

Willen jullie Titirat een warm thuis bieden? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het High School Holland team via 085 2224810 of highschoolholland@travelactive.org

Op de website vind je meer informatie over het worden van gastgezin!