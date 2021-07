Titia Koopstra: “Wij voorzien je graag van kledingadvies en ondersteuning voor een succesvolle sollicitatie!"

SÚDWEST-FRYSLÂN – Goed gekleed naar werk, zo luidt het motto van Titia Koopstra, vrijwilliger bij Dress For Success. Ook dit jaar is het Leeuwarder bedrijf te vinden op het Werkfestival Súdwest-Fryslân 18 september om de bezoekers kennis te laten maken met hun diensten op het gebied van kledingadvies en praktische ondersteuning om goed voorbereid en verzorgd voor de dag te komen tijdens de sollicitatie!

Titia vertel: Wat is de reden waarom jullie wederom meedoen aan het Werkfestival?

“Wij willen met name onze naamsbekendheid in de regio vergroten en onze diensten kenbaar maken. Uiteraard komen wij graag in contact met mensen om hen op een later moment te voorzien van representatieve kleding en praktische ondersteuning om succesvol te kunnen solliciteren! ”

Hoe gaat zoiets in z’n werk?

Wij doen dat door het aanbieden van passende kleding en helpen je met het verbeteren van je persoonlijke presentatievaardigheden. Bij een succesvolle sollicitatie of presentatie zien we de mensen graag terug voor het uitzoeken van een tweede set kleding. Zo kunnen zij de eerste periode gepast gekleed en met zelfvertrouwen naar het werk.”

Wat gaan de mensen daarvan zien tijdens het Werkfestival en wanneer is jullie dag geslaagd?

“In ieder geval ons enthousiasme en de gastvrijheid. We vertellen graag over ons vak. Onze dag is geslaagd als onze agenda met veel nieuwe afspraken is gevuld en wij ons netwerk hebben kunnen uitbreiden!”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten?

"Dat een klant (op eigen verzoek) in een kostuum naar een sollicitatiegesprek is gegaan. En daardoor een hogere functie kreeg aangeboden."

Wat is het mooiste aan juist dit vak?

“Dat mensen met veel zelfvertrouwen en tevreden de deur uitgaan!”

Dress For Success | Emmakade 59 8921 AG Leeuwarden | www.dressforsuccess.nl

