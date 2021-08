Titelverdediger Marten Walinga wint al 4 partijen om wereldtitel Fries dammen

HARLINGEN- In de tweekamp om de wereldtitel Fries dammen heeft Marten Walinga ook de vierde partij gewonnen. Hij staat nu met vier-nul voor tegen Folkert Groenveld. Het toernooi gaat over elf partijen. De strijd is woensdag begonnen en wordt gespeeld in Harlingen. Beide mannen komen van oorsprong uit Oudega (SWF).