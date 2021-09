Tips voor kerstverlichting in de tuin

Ben je dol op kerst? Dan wil je misschien nog meer versieren. Overweeg in dat geval om jouw tuin in een kerstsfeer te hullen. Als je dit nog niet eerder gedaan hebt, weet je mogelijk niet precies hoe je dit aan moet pakken. Kerstverlichting kan jou hierbij helpen. Lijkt het jou wel wat om jouw tuin te verlichten rondom de kerstdagen? Dan komen de onderstaande 5 tips vast en zeker van pas.



1. Doe inspiratie op



Ben je van plan om jouw tuin te versieren met gezellige kerstverlichting in allerlei soorten en maten? Dan besluit je mogelijk om een aantal extra lampjes te kopen tijdens de kerstinkopen. Zonde, want mogelijk koop je er wel (veel) te veel of juist te weinig. Daarom is het belangrijk dat je eerst een doordacht plan hebt. Bedenk bijvoorbeeld wat je precies wilt verlichten in jouw tuin. Wordt het de eerste keer dat je buitenshuis aan de slag gaat met kerstlampjes? Dan raden wij je aan eerst inspiratie op te doen.



Het opdoen van inspiratie is tegenwoordig niet bepaald lastig. Op het internet kom je namelijk talloze foto’s en filmpjes tegen van kerstverlichting in de tuin. Sommige mensen hebben hun hele tuin verlicht, terwijl anderen een enkel object verlichten of een verlicht figuur in hun tuin hebben staan. Weet je inmiddels hoe je het aan gaat pakken? Bereken dan hoeveel lampjes je ongeveer nodig hebt. Hierdoor voorkom je dat je onnodig veel geld uitgeeft aan kerstlampjes voor buiten.



2. Verdiep je in de mogelijkheden van kerstverlichting



Wie denkt dat er slechts één soort kerstverlichting voor in de tuin is, heeft het mis. Je kunt vandaag de dag namelijk allerlei lampjes voor buiten kopen. Daarom raden wij je aan je hier goed in te verdiepen. Om jou een handje te helpen, zetten we hieronder een aantal mogelijkheden op een rijtje.



- IJspegelverlichting



Wil je van jouw woning een blikvanger maken rond de kerstdagen? Dan is ijspegelverlichting iets voor jou. Veel mensen bevestigen deze verlichting aan hun dakrand. Hierdoor lijkt het alsof er ijspegels aan jouw dak hangen.



- Boomverlichting



Met behulp van boomverlichting verander je een kale boom in een magische blikvanger in de donkere dagen voor (en na) kerst. Breng je deze verlichting aan in een boom en ontsteek je de verlichting als het donker wordt. Dan geeft dit jouw tuin een bijzondere uitstraling.



- Netverlichting



Het is wat veel werk om struiken en objecten met losse lampjes te verlichten. Met netverlichting maak jij het jezelf een stuk makkelijker. Je gooit het net namelijk over een struik of object heen, sluit de verlichting aan op de netstroom en je bent klaar.



- Kerstbomen



Sommige mensen halen niet alleen een kerstboom in huis, maar zetten er ook eentje in de tuin neer. Heb je hier een mooie naaldboom staan? Dan kun je er kerstverlichting in aanbrengen. Je kunt daarnaast een verlichte kerstboom kopen. Deze kun je bijvoorbeeld bevestigen aan een vlaggenmast of aan een deur hangen. Je kunt ook een losse boom met kerstverlichting kopen en deze in jouw tuin plaatsen.



- Kerstkransen



Veel mensen versieren hun voordeur met kerstverlichting in de dagen voor kerst. Hier wordt vaak een kerstkrans voor gebruikt. Je kunt zelf zo’n krans in elkaar zetten en deze vervolgens verlichten. Vind je dit wat te veel van het goede? Koop dan een kerstkrans met verlichting en bevestig deze aan jouw deur.



3. Kies voor led kerstverlichting



Of je nou veel of weinig kerstverlichting aanbrengt in de tuin, wij raden je altijd aan om voor ledverlichting te kiezen. Waarom? Omdat dit jou onderaan de streep behoorlijk wat geld kan schelen. Doordat veel mensen kerstlampjes in hun tuin ’s avonds en ’s nachts laten branden, verbruikt de verlichting behoorlijk wat stroom. Hierdoor betaal je in de maand december mogelijk (aanzienlijk) meer voor stroom dan gebruikelijk. Met ledverlichting blijven de kosten waarschijnlijk enigszins binnen de perken. Dit is namelijk duurzame verlichting, waardoor ze maar weinig stroom verbruiken.



Een tweede voordeel is dat led kerstverlichting verkrijgbaar is in verschillende kleuren. Er zijn zelfs kerstlampjes te koop die je telkens van kleur kunt laten verwisselen. Op deze manier kun je van jouw tuin een kleurrijke verschijning maken in de donkere dagen voor kerst. Je schakelt overigens makkelijk en snel tussen de verschillende kleuren. Je krijgt namelijk een afstandsbediening geleverd bij de kerstverlichting, waardoor je alles zelf kunt regelen.



4. Gebruik een tijdschakelaar



Omdat de meeste mensen ’s nachts slapen, vind je het misschien zonde om jouw kerstverlichting de hele nacht te laten branden. Er is dan immers niemand die het ziet. Als je jouw tuin versierd hebt met flink wat kerstlampjes, kan dit je bovendien behoorlijk veel geld kosten. De meeste lampjes werken immers op stroom, waardoor je het gebruik ervan terugziet op jouw energierekening.



Wil je voorkomen dat je onnodig veel betaalt voor de buitenverlichting op momenten dat vrijwel niemand het ziet? Gebruik dan een tijdschakelaar. Met zo’n schakelaar zorg je ervoor dat jouw verlichting automatisch wordt in- en uitgeschakeld. Je stelt zelf de tijdstippen in waarop dit gebeurt, bijvoorbeeld van 18.00 tot 01.00 uur. Doordat jouw kerstverlichting maar een paar uurtjes brandt, kost het je niet bijzonder veel geld.



5. Koop kerstverlichting voor buiten



Heb je dit jaar niet alle lampjes in de kerstboom verwerkt? Dan heb je mogelijk nog één of meerdere strengen over. Je kunt hier andere objecten in huis mee verlichten. Als je in huis niets (meer) te verlichten hebt, besluit je de lampjes mogelijk in jouw tuin te gebruiken. Dit is een optie, maar alleen als de kerstverlichting (ook) geschikt is voor buiten. Kerstlampjes voor binnen kunnen namelijk niet altijd gebruikt worden.



Als jouw kerstverlichting niet geschikt is voor buiten, raden wij je af om ze in jouw tuin te gebruiken. Buiten worden de lampjes namelijk blootgesteld aan vocht. Dit kan uiteindelijk kortsluiting tot gevolg hebben. Wil je jouw tuin toch verlichten? Koop dan speciale kerstlampjes voor buiten. Deze lampjes zijn vaak van betere kwaliteit, waardoor ze bijvoorbeeld tegen vocht kunnen. De kans op problemen is dan ook minimaal als je deze kerstverlichting gebruikt om jouw tuin sfeervol aan te kleden.