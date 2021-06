Voor wat betreft verzenden heb je vandaag de dag talloze mogelijkheden. Zo kun je kleine pakketten bijvoorbeeld per brievenbuspost versturen. Het enige waar je in dat geval voor moet zorgen, is dat er voldoende postzegels op de envelop zitten. Past een artikel niet door de brievenbus? Verstuur deze dan met de pakketpost. Voor zowel brievenbus- als pakketpost kun je verschillende soorten verzenddozen gebruiken. Welke verzendmethode je ook kiest, je moet er altijd voor zorgen dat pakketten op een goede manier verstuurd worden. Om jou hier een handje bij te helpen, zetten we in deze tekst een aantal tips voor het verzenden van pakketten op een rijtje.



1. Wikkel pallets altijd in met folie

Verstuur je veel artikelen naar dezelfde partij? Dan is de kans groot dat je dit in één zending doet. In dat geval pak je de artikelen mogelijk op een pallet. Alles wordt op deze manier namelijk samen verzonden. Als de producten in dozen zitten, kun je deze betrekkelijk eenvoudig op een pallet pakken. Voordat je de zending verstuurt, raden wij je aan om handwikkelfolie ter bescherming te gebruiken. Wikkel deze folie van top tot teen om de pallet. Trek de folie altijd goed strak, zodat de dozen geen kant meer op kunnen. Op deze manier is de kans op schade tijdens het transport minimaal. Je kunt eventueel ook nog hoekstukken aanbrengen om de zending extra te beschermen.



2. Kies voor stevige verzenddozen

Veel bedrijven verpakken hun artikelen in een doos alvorens zij deze verzenden. Een doos zorgt er namelijk voor dat de inhoud beschermd wordt. Ga hier overigens niet klakkeloos van uit. Niet iedere doos beschermt de inhoud namelijk even goed. Dozen worden immers van verschillende soorten karton gemaakt. Kies je voor een doos van slecht karton? Dan kan deze tijdens het transport scheuren of indeuken. Daarom gaat de voorkeur uit naar een verpakking van stevig karton. Kies het liefst voor een verpakking van dubbelwandig karton. Zo’n verpakking is aanzienlijk sterker dan een doos van enkelwandig karton. Logischerwijs wordt de inhoud hierdoor beter beschermd.



3. Zorg voor verpakkingen met verschillende afmetingen

Ben je op zoek naar een geschikte verpakking? Dan ontdek je al snel dat verpakkingsmateriaal vandaag de dag verkrijgbaar is in allerlei verschillende afmetingen. Dit maakt het er niet makkelijker op om een geschikte verpakking te vinden. Als jouw producten verschillende afmetingen hebben, neig je mogelijk naar een grote doos waar alles in past. Toch geniet dit niet de voorkeur. Waarom niet? Omdat de kans op schade groot is als je een klein product in een (veel te) grote doos verpakt.



Als je zowel grote als kleine producten verstuurt, raden wij je aan verpakkingen in verschillende afmetingen te kopen. Op deze manier hoef je een artikel nooit in een te kleine of te grote verpakking te versturen. Twijfel je welke verpakking het meest geschikt is? Kies dan altijd voor een doos die het dichtst in de buurt komt van de afmetingen van het artikel. Verpak het product overigens nooit in een te kleine doos, maar kies altijd voor een groter exemplaar. Op deze manier wordt de inhoud altijd volledig beschermd.



4. Gebruik opvulmateriaal

Ondanks dat je verschillende verpakking hebt, kan het zijn dat een artikel (veel) te klein is voor een doos. In dat geval denk je mogelijk dat je eerst een nieuwe verpakking moet kopen, maar dat is niet het geval. Je kunt namelijk ook opvulmateriaal gebruiken als een doos te groot is voor de inhoud. Er zijn veel bedrijven die dit doen. Zo heb je vast weleens een pakketje ontvangen die gedeeltelijk gevuld was met schuimvlokken of papier. Noppenfolie of zakjes gevuld met lucht worden tegenwoordig ook veel als opvulmateriaal gebruikt in te grote verpakkingen.



Waarom het zinvol is om opvulmateriaal te gebruiken in een verpakking? Omdat je hiermee schade aan de inhoud van het pakketje voorkomt. Dankzij opvulmateriaal wordt de hoeveelheid lucht in een doos namelijk kleiner. Hierdoor deukt een doos minder snel in. Daarbij komt dat een artikel niet meer kan schuiven in de doos als je opvulmateriaal gebruikt. Kortom: door opvulmateriaal te gebruiken is de kans op schade aan de inhoud een stuk kleiner.



5. Verpak kleine artikelen in enveloppen met bubbeltjesplastic

Verstuur je voornamelijk producten die door de brievenbus passen? Dan gebruik je waarschijnlijk geen kartonnen doos om het artikel te verpakken. Brievenbuspakketjes worden vaak verpakt in enveloppen. Grote voordeel van zo’n verpakking is dat hij door de brievenbus past. De verzendkosten vallen hierdoor relatief laag uit. Ook voor de ontvanger heeft het voordelen, want hij hoeft niet thuis te zijn om het pakketje te ontvangen.



Als je enveloppen gebruikt om artikelen te versturen, genieten enveloppen met bubbeltjesplastic de voorkeur. Waarom? Omdat de inhoud van een envelop op deze manier beter beschermd wordt dan in een standaard envelop. Doordat de binnenzijde van de envelop voorzien is van nopjesplastic, kan het pakketje tegen een stootje. Hierdoor is de kans op schade aan de inhoud een stuk kleiner dan wanneer je een standaard envelop gebruikt.