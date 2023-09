Tips voor het kopen van crypto

Lijkt het jou daarom dus ook wat om te beginnen met investeren in één van deze of andere duizenden munten? Dan zijn er wel een aantal zaken om rekening mee te houden. Uiteraard is het allereerst goed te weten dat beleggen risico’s met zich meebrengt, waardoor het dus kan zijn dat je je inleg of een deel ervan verliest. Toch zijn er wel een aantal tips die we graag met je willen delen, waarmee je de risico’s kunt beperken en je ook weet waar je allemaal rekening mee moet houden. De wereld van aandelen en dus ook crypto is geen speeltuin, zorg dat je over de juiste kennis beschikt, zodat je de juiste keuzes weet te maken.

Doe altijd je eigen onderzoek

Wanneer je je collega hoort praten over het kopen van bijvoorbeeld Bitcoin, Ethereum of Ripple, dan is het wel belangrijk dat je ook altijd je eigen onderzoek doet. Kijken we bijvoorbeeld naar het Ripple Nieuws, dan hebben deze de afgelopen jaren de nodige discussies gehad met de SEC, met zelfs rechtszaken tot gevolg. De kans dat je college hier helemaal geen weet van heeft en zijn of haar keuze baseert op een paar tweets, die is vrij groot. Lees je daarom dus ook altijd goed in en raadpleeg meerdere bronnen. Zo verklein je de kans dat je valse informatie tot je krijgt, waardoor je een stuk makkelijker je keuzes kunt maken.

Kies een betrouwbaar platform

Nu je weet in welke crypto je wilt investeren, is het ook zaak om te kijken naar een betrouwbaar platform waar je je aankopen kunt doen. Bij het kopen van crypto is het dus vooral belangrijk om een betrouwbaar platform te kiezen. Er zijn verschillende crypto exchanges waar je terecht kunt, maar niet allemaal zijn ze even veilig en betrouwbaar. Zorg ervoor dat het platform waarop je wilt gaan handelen gereguleerd is en goede beveiligingsmaatregelen heeft. Zo hebben we in de afgelopen jaren kennis mogen maken met grote partijen zoals Binance, maar is ook Bitfavo ontzettend populair. Lees je dus goed in en kijk welke het beste bij je past.

Bepaal een exitstrategie

Waar veel beleggers niet direct over nadenken, is het bepalen van een exitstrategie. Wanneer kies je ervoor om bijvoorbeeld één of meerdere investeringen te verkopen? Dit kan zijn bij een bepaald percentage, maar ook over een bepaalde periode. Je loopt namelijk altijd het risico dat je een deel of zelfs je volledige rendement in rook ziet opgaan omdat de markt in elkaar stort. Je doet er daarom dus verstandig aan om bijvoorbeeld te zorgen dat je je inleg zo snel mogelijk weer uitbetaald, zodat je het rendement verder laat renderen. Natuurlijk is het aan jezelf om te bepalen hoe je hier invulling aan wilt geven, maar is het wel iets om over na te denken, ook wanneer je nog moet beginnen. Je zult namelijk niet de eerste en ook vast niet de laatste zijn die hier niet over heeft nagedacht en uiteindelijk met praktisch lege handig is komen te staan.